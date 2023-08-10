АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Что стало с приложением Ashyq, которое использовали казахстанцы во время пандемии коронавируса? О его судьбе рассказала журналистам вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении полутора лет все ограничения сняты. Поэтому программа Ashyq не используется, она законсервирована. Мы все понимаем, что мир так быстро движется, настолько тесны связи между людьми, население быстро передвигается по всему миру, изменяется климат, человек больше вторгается в дикую природу – все приводит к появлению новых возбудителей, смене свойств старых возбудителей, переходу инфекций, которые раньше были характерны только для животных и возможности возбудителя вызывать заболевания у людей», - отметила на брифинге в СЦК Айжан Есмагамбетова.

Поэтому на случай, если будет ухудшение ситуации, пандемия или эпидемия как в мире, так и в нашей стране, тогда, по словам спикера, программу можно будет запускать по-новому и использовать, если будет необходимость.