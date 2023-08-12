Что стало с младенцем, спасенным из-под завалов при землетрясении в Сирии

ДЖИНДАЙРИС. КАЗИНФОРМ – История чудесного спасения Афры, новорожденной девочки, которую спасатели обнаружили среди обломков обрушившегося дома после землетрясения в Сирии в феврале этого года, нашла отклик в сердцах людей по всему миру. Малышка родилась прямо под завалами дома и была в момент обнаружения соединена пуповиной с матерью, погибшей сразу после родов. Как и где сейчас живет чудо-девочка в материале МИА «Казинформ».

Афре уже шесть месяцев и она – обычный счастливый и здоровый малыш. Ее тетя и дядя воспитывают ее вместе со своими семью детьми в сирийском городе Джиндайрис, недалеко от турецкой границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

По словам ее дядя Халиля аль-Савади, девочка еще маленькая, но уже очень напоминает своего отца, особенно улыбкой.

6 февраля на юго-востоке Турции и на севере Сирии произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибли более 44 000 человек. Сразу после разрушительного землетрясения в Джиндайрисе у матери Афры начались схватки, и девочка появилась на свет прямо под обломками своего дома. Мать малышки, к сожалению, скончалась до того, как их обнаружили спасатели.

Казинформ сообщал о том, что малышка стала единственным выжившим членом семьи: ее отец, четверо братьев и сестер погибли вместе с матерью.

Видео чудесного спасения Афры было опубликовано в социальных сетях и стало вирусным. Малышку доставили в больницу, и сначала ей дали имя Ая, что в переводе с арабского означает «чудо».

Если при поступлении в больницу тело девочки было покрыто шишками и синяками и у нее были проблемы с дыханием и-за пыли от завалов, то сейчас она на 100% здорова.

Когда Афраа находилась в больнице, тысячи людей со всего мира предлагали ее удочерить, поэтому Халил и его жена Хала должны были доказать, что они действительно являются ее родственниками, прежде чем им разрешили заботиться о ней. Хале пришлось сделать ДНК-тест и ждать результата почти 10 дней.

История Афры вызвала такой большой интерес, что Халил и его семья беспокоились, что кто-то может попытаться ее похитить. Они практически не покидали здание больницы, охраняя девочку день и ночь.

В конце концов, результаты анализа ДНК подтвердили, что Хала является кровной родственницей — сестрой отца Афры, и девочку выписали из больницы. Халил и Хала первым делом дали ей новое имя: Афраа, в честь ее матери.

Халил обещает, что когда Афраа вырастет, он обязательно расскажет ей о том, что произошло и покажет фотографии ее семьи.

Сейчас семья снимает дом, так как в их собственном жилье жить небезопасно после землетрясения. Кто-то даже предлагал семье помощь с переездом в ОАЭ или Великобританию, но Халил отказался. «Честно говоря, я все еще беспокоюсь [если мы поедем за границу], то они смогут забрать у нас Афру», - делится Халил.

По данным ООН, не менее 4 500 человек погибли на северо-западе Сирии в результате землетрясения в феврале.