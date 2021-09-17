НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – РГП «Казгидромет» опубликовал данные, где указано, что стало источником загрязнения воздуха в столичном микрорайоне Коктал-1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основании обращения акимата Сарыаркинского района города Нур-Султана РГП «Казгидромет» предоставляет разъяснение по повышенному содержанию сероводорода в атмосферном воздухе в районе школы № 40, расположенной по адресу микрорайон Коктал-1, улица Д. Бабатайулы, дом 24. Для выяснения причин повышенной концентрации показателя по сероводороду в районе Коктал-1, лаборатория РГП «Казгидромет» совместно с департаментом экологии города Нур-Султана провела внеплановые замеры качества атмосферного воздуха в шести местах в районе школы №40. Район поиска источника загрязнения представлял радиус пять км. В ходе проверки источник загрязнения воздуха сероводородом был установлен - это канализационная точка в городских очистных сооружениях в 1,5 км от школы, куда производят слив ассенизаторские машины», - пояснили в Казгидромете .

При произведении замеров в районе точки слива специалисты департамента экологии и Казгидромета зафиксировали множественные случаи превышения концентраций по сероводороду до 9 ПДК.

«А с учетом направления ветра сероводород в процессе рассеивания достигает территории школы № 40 и фиксируются постом экологического мониторинга на уровне 0,5-3 ПДК», - говорится в сообщении Казгидромета.