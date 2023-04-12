Что создает интеллектуальный потенциал Казахстана, ответил ученый Мурат Сапарбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор Института Густава Рози (Франция) Мурат Сапарбаев назвал настоящее богатство Казахстана. Ученый также обратил внимание на проблему старения. Для решения этой проблемы он предложил создать зеркальную лабораторию, которая предложит комплексную программу для улучшения здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я наблюдаю за развитием Казахстана и активно в нем участвую через коллаборацию со многими университетами и центрами в Казахстане. Очень много студентов и ученых посещают мою лабораторию. Я вижу, что одно из таких стратегических преимуществ Казахстана – наша открытая система. Второй элемент, который очень важен – доступность образования. Оно у нас практически бесплатное. Эти два элемента создают интеллектуальный потенциал республики. Я бы сказал, это возобновляемый источник энергии и богатство в отличие от нефти. Рано или поздно, этот интеллектуальный потенциал, который сейчас накапливается, должен окупиться», - отметил ученый Мурат Сапарбаев в ходе первого заседания Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК.

По его словам, задача науки заключается в решении проблем будущего и развитии стратегии будущего.

«На примере западных стран вижу, что старение является одним из больших проблем будущего. Для его успешного решения уже заранее нужно предпринимать определенные шаги. В сотрудничестве с университетами Алматы, Астаны предлагаю создать комплексную программу на основе наших исследований. То есть, создать зеркальную лабораторию по обмену опытом между западными странами и Казахстаном для улучшения здоровья будущего поколения», - сказал ученый.

Спикер отметил, что это поможет уменьшить в будущем количество заболеваний старости, такие как раковые заболевания, деменция мозга, на которые в современный момент западные страны тратят гораздо больше денег, чем на вооружение.

«То есть, это огромная проблема. Думаю, в будущем в Казахстане это надо решать и сейчас предпринимать шаги. Можно все решить только в рамках международной коллаборации. В завершении хочу сказать, что для ответов на вызовы времени Казахстану необходим комплексный подход. Для развития науки и образования нужно развитие инфраструктуры. Предлагаю использовать системный подход. Для достижения максимального эффекта нужно идти небольшими шагами, но последовательно, с четкой стратегией в руках», - добавил Мурат Сапарбаев.