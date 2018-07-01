Что советуют астрологи во время лунного затмения
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ночь с 27 на 28 июля казахстанцы станут свидетелями необычного явления, во время которого произойдет самое продолжительное лунное затмение. От чего стоит воздержаться в эти часы, рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» астролог Арман Штатбаев.
В эту ночь казахстанцы станут свидетелями необычного небесного шоу - полного лунного затмения. Помимо этого, ночное светило приобретет багрово-красный свет. Это явление астрономы уже назвали «кровавым затмением». По мнению астрологов, затмение может повлиять на события в жизни людей.
«В оборотней люди точно не превратятся. Наблюдать за затмением можно невооруженным глазом, это совсем не опасно. Единственное, людям со слабой психикой не рекомендуется смотреть на это явление. Они могут почувствовать беспокойство, раздражительность, впасть в депрессию. Я советую лучше в этот день не принимать серьезных решений - утро вечера мудренее, и не идти на конфликты», - сказал астролог Арман Штатбаев.
Также завтра можно будет увидеть еще одно уникальное явление - максимальное приближение Марса к земле. Планету можно будет наблюдать так же, как и яркую звезду Венеру.
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