Что содержит в себе ДНК продуктов – интервью с квалифицированным бактериологом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Квалифицированный специалист Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы медицинского центра УДП РК Алия Ибраева в отрасли уже 14 лет. Бактериолог проводит анализ ДНК продуктов для определения их соответствия стандартам качества и определения степени вредности для здоровья. О своей специфичной и интересной профессии Алия Ибраева рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Алия Темирбековна, кем мечтали стать в детстве?

- Я уроженка Семея, закончила среднюю общеобразовательную школу. В детстве, по мере взросления, я мечтала о многом. При этом, я считала, что если мне будет нравится моя работа, это принесет мне счастье. Затем окончила медицинский университет г. Семей по специальности санитарный врач, эпидемиолог.

- Вы проверяете ДНК продуктов с помощью ПЦР-теста – профессия достаточно редкая. Что изначально вызвало к ней интерес?

- Каждое утро, просыпаясь в школу, мама готовила мне разные завтраки. В то время я всегда думала: «Зачем нужно рано вставать? Лучше выспаться». Мама сказала мне, что здоровая пища, приготовленная с любовью, всегда идет на пользу. Качественная еда – это энергия, которую предстоит расходовать весь день. А здоровая пища – это залог здоровья и красоты. Поэтому, я хотела знать, что полезно есть, как питание влияет на продолжительность жизни. Оказывается, помимо эмоциональной и физической активности, это влияет на структуру клеток на уровне ДНК. Что такое ген долголетия и как сохранить красоту? Эти вопросы привели меня к поступлению в медицинский вуз, к выбору будущей профессии.

- Расскажите о месте вашей работы, где вы сейчас служите. Сколько лет вы работаете в данной организации?

- Центр проводит экспертизу пищевых продуктов, воды, почвы, а также микробиологические, паразитологические, радиологические, токсикологические исследования. Мы работаем в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В нашем комплексе самое современное оборудование. Моя деятельность основана на проведении лабораторных исследований и испытании новых приборов и лабораторного оборудования методом измерений, внедрении его в эксплуатацию. Мой общий трудовой стаж - 14 лет. Ну а в нашем центре я работаю около 7 лет.

- Проще говоря, вы определяете чистоту пищи, соответствие стандартам. Как происходит этот процесс? ДНК каких именно продуктов вы проверяете на соответствие качеству?

- Мы работаем методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Это высокоточный диагностический подход. ПЦР-анализ считается наиболее точным и чувствительным методом, определяющим даже небольшие концентрации ДНК. В настоящее время лаборатория ПЦР проводит испытания пищевых продуктов растительного и животного происхождения. В частности, скрининг ГМО, определение ДНК растительного происхождения, тестирование генетически модифицированных семян сои и кукурузы. Мы также обнаруживаем отклонения от нормы ДНК сырья, полуфабрикатов и готовых блюд.

- Насколько соответствует стандарту состав продуктов, которые мы едим?

- Генная модификация – удивительная новая технология XX-XXI века. Она разработана для обеспечения человечества безопасной и здоровой пищей. К сожалению, мало кто понимает важность генетики. Многие понимают это, как какой-то прикладной инструмент, который, определяет пол ребенка и участвует в ЭКО. Но генетика важна для всех областей. В том числе она играет большую роль в определении чистоты повседневных продуктов. Любой продукт содержит молекулы ДНК. Наиболее генетически модифицированными продуктами являются пшеница, кукуруза, рапс, картофель, соя. Например, пшеница содержит глютен и агглютинин. Это модифицированный белок зародышей пшеницы. Поскольку белок чужд нашему организму, он не воспринимается организмом. В то же время он ослабляет иммунную систему и ускоряет воспалительный процесс. Это явление характерно не только для пшеницы. Оно также присутствует в бобовых. Большинство обработанных пищевых продуктов содержат соевый белок или кукурузный крахмал. Они есть в сосисках, кондитерских изделиях, соусах. Таких примеров очень много. Я хочу сказать следующее: еда не бывает вредной или полезной. Бывает нерегулярное и неправильное питание.

- Какие требования должны соблюдаться для выдачи разрешения на импорт из другой страны или на продажу ГМО-продуктов, произведенных в стране?

- Для ГМО-продуктов проводятся соответствующие лабораторные исследования. То есть экспертное заключение, научное обоснование и другие работы. После получения поддержки со стороны экспертов выдается свидетельство о государственной регистрации. Для допуска к обороту генно-модифицированных организмов в Казахстане их норма не должна превышать 0,9%. После государственной регистрации продукции, ее ввоз на территорию страны официально разрешен. На сегодняшний день оборот ГМО на территории Казахстана, в том числе механизмы ввоза, транспортировки, хранения, маркировки и реализации, регулируются рядом нормативно-правовых документов. Это Экологический кодекс РК, Кодекс РК О здоровье народа и системе здравоохранения, Закон РК «О безопасности пищевой продукции» и технические регламенты Таможенного союза.

- Что посоветуете читателям? Какие продукты следует употреблять больше, а какие нужно есть поменьше?

- У меня специальный рацион. Здоровое питание – это осознанное отношение к еде и напиткам. Вы должны выбирать пищу и напитки, которые наиболее полезны для вашего организма. Используйте менее вредные или совсем не вредные методы приготовления пищи, соблюдайте режим. Простое правило – перед тем, как сразу покупать товар на полках магазинов, смотрите его этикетку и сроки.

- Пойдут ли дети по Вашим стопам?

- У меня есть дочь. Она достаточно взрослая, чтобы выбрать свою будущую профессию. У нее есть интерес к биологии, она хочет связать свое будущее с этой профессией. Однако пока ей нравится психотерапия. Вышеупомянутая любовь к генетике, ПЦР-диагностика – все это напрямую связано с моей работой. Вот почему это дело так близко ко мне.

- Спасибо за интервью!