Что смогут делать школьники при помощи универсальной карты - новшество от акимата Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные школьники обзаведутся универсальными картами, позволяющими пообедать в школе и проехать в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проехать в автобусе, пройти через турникет в школе и пообедать в столовой - всё это при помощи одной карты. В ноябре прошлого года приступили к внедрению пилотного проекта «Автоматизированной системы безналичных расчетов школьного питания» в 59-й школе. Теперь родители отслеживают и детализируют покупки детей, а также устанавливают суточный лимит. Кроме того, при помощи карт учителя видят, когда ребенок пришел в школу, когда вышел из нее», - написала в Telegram заместитель акима Нур-Султана Малика Бектурова.

По ее словам, POS-терминалы в столовой считывают информацию о школьниках - какой продукт вызывает аллергию, каков дневной лимит ученика и т.д. Терминал интегрирован с информационным порталом smart-schools.kz.

В системе зарегистрировано более 3000 карт. Это пилотный проект, поэтому все пожелания, недочеты нами учитываются, исправляются. Кстати, система использует проездные карты AstraPlat.

«Кроме того, с 1 апреля еще 34 школы подключились к подобному новшеству. Школьники, отсканировав QR-код или прикоснувшись картой Астана LRT к специальным терминалам в столовой, платят за обед», - добавила замакима.

Для идентификации учеников можно использовать несколько бесплатных вариантов на выбор: мобильное приложение; привязать карту Astana LRT (оплата проезда в общественном транспорте Нур-Султана); персональные защищенные карты школьников с нанесением фотографии и экстренного QR-кода - при желании централизованно закупаются школой.

К платформе планируют подключить все школы Нур-Султана уже к 1 сентябрю.

«Замечу, что эти две системы внедрены разными разработчиками, но являются частями одного городского сервиса. Тем самым мы предоставляем возможность конкурентам решать одну задачу», - заключила М. Бектурова.