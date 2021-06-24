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    14:35, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Что служит основанием для назначения выборов сельских акимов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев на онлайн заседании рассказал о том, что служит основанием для назначения выборов сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии со статьей 113-1 Конституционного закона «О выборах» основанием для назначения выборов является следующее. Во-первых, окончание установленного законом срока полномочий акима города значения, села, поселка, округа. Во-вторых, досрочное прекращение полномочий акима города районного значения, села, поселка, округа или реорганизация соответствующей административно-территориальной единицы в установленных законом случаях», - сказал Ерлан Дауылбаев.

    По его словам, согласно закону «О выборах» выборы назначаются территориальными избирательными комиссиями не менее чем за 40 дней и проводятся не менее чем за 10 дней до окончания срока полномочий действующего акима.

    «В случае досрочного прекращения полномочий акима выборы назначаются в течение месяца и проводятся в месячный срок со дня их назначения. Выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за пятнадцать дней до дня проведения выборов. Информация о дне выборов публикуется в местных СМИ», - отметил член ЦИК.



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