Что следует знать при покупке арбуза и дыни

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конец июля считается безопасным временем для употребления арбузов и дынь. Однако вероятность отравления нитратами все же есть всегда. Руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами ДООЗ Астаны Айнур Даулетбаева разъяснила, каких правил следует придерживаться при покупке бахчевых культур, передает официальный сайт столичного акимата.

Арбузы и дыни в Астану завозятся в начале летнего периода. Обычно в июне первыми на торговых прилавках появляются ташкентские арбузы. Следующая партия сладких плодов завозится в августе из южных областей страны. Нужно подчеркнуть, что в это время поставляется основная часть этой продукции. А уже в сентябре можно купить арбузы и дыни из Восточно-Казахстанской области.

На каждом крупном рынке Астаны работают ведомственные лаборатории. Перед тем, как плоды попадают на торговые прилавки, они проходят фитосанитарную проверку. Арбузы и дыни должны сопровождаться карантинными документами, результатами фитосанитарного анализа. В случае обнаружения в бахчевых повышенного объема нитратов, продукция не допускается к продаже.

По итогам 6 месяцев 2018 года, на наличие нитратов всего было проведено 1381 исследование растениеводческой продукции, из которых 34 - на бахчевые культуры. В пяти случаях было обнаружено превышение нитратов. За аналогичный период 2017 года при проведении 2018 исследований было выявлено 19 случаев. Небезопасными оказались клубника, бананы, виноград, капуста, болгарский перец, морковь, кабачки, баклажан, редис.

«По данным городской инфекционной больницы, за первое полугодие 2018 года в Астане было зафиксировано 2 случая отравления нитратами. Они произошли в самый ранний весенний период. Фактов отравления арбузами и дынями выявлено не было. Раньше люди часто отравлялись бахчевыми. Сейчас, мне кажется, этот вопрос строго контролируется на всех рынках города. О содержании нитратов в купленных арбузах или дынях граждане интересуются и сами, обращаясь в лабораторию рынка. Кроме того, с прошлого года один раз в месяц сотрудники нашего департамента в рамках акции «Выбирай безопасный продукт» выходят на рынки города и абсолютно бесплатно проверяют продукты на содержимое того или иного вредного вещества», - говорит Айнур Даулетбаева.

Однако есть и те, кто продает арбузы и дыни в ненадлежащих для торговли местах. Руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами ДООЗ Астаны настоятельно призывает не покупать в таких местах плоды бахчевых культур.

«Не следует покупать арбузы или дыни особенно у тех продавцов, кто организовал точку торговли вдоль дорог. Из-за высокого количества выделяемых автомобилями выхлопных газов за короткое время в плодах могут накопиться тяжелые металлы. Если все-таки вы решились купить, например, арбуз в подобных местах, у вас есть полное право потребовать у продавца документы, подтверждающие законность продажи, безопасность продукции, его санитарную или медицинскую книжку», - отметила эксперт.

Специалист также напомнила, каким должно быть место, отведенное для продажи бахчевых культур.

«Торговая точка должна быть ограждена и надежно защищена от солнца и дождя, находиться под каким-либо навесом. Хранятся арбузы в специальных поддонах высотой не менее 20 см», - пояснила Айнур Даулетбаева.

Многие люди перед покупкой бахчевых культур просят надрезать плод для пробы. Специалисты же не рекомендуют делать этого. Так вы можете себя обезопасить от кишечной палочки. Ведь при разрезании грязь с поверхности плода может легко попасть в мякоть. Нож тоже может быть нечистым.

«Следует покупать целый плод. Внимательно посмотрите, чтобы на арбузе или дыне не было трещин, царапин, вмятин. Они появляются вследствие транспортировки. А вмятины приводят к тому, что мякоть прокисает. К этому вопросу нужно относиться предельно внимательно», - говорит руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами.

По словам Айнур Даулетбаевой, отравлению бахчевыми подвержены дети в возрасте до года. Поэтому кормящим матерям стоит с осторожностью отнестись к употреблению сладких плодов. Она также рекомендует детям не есть плод до самой кожуры - там могут быть нитраты.

И самое элементарное - перед употреблением арбуза или дыни нужно хорошо промыть плод. Также не забывайте о личной гигиене. Ведь прежде всего самые простые правила могут предупредить случаи отравления.