Что следует знать казахстанцам о Национальной переписи-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С какими проблемами сталкиваются граждане при прохождении переписи населения? Обходят ли дома сейчас интервьюеры? Нет ли среди них заболевших коронавирусом? На эти и другие актуальные вопросы казахстанцев ответил официальный представитель Национальной переписи населения-2021 Олжас Сайлаубекулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- С какими проблемами сталкиваются граждане при прохождении переписи населения?

- Проблемы не системные, а проблемы последовательности ответов. Есть некоторые взаимосвязанные вопросы. Например, возникал вопрос: почему нельзя дальше пройти на страницу, когда спрашивают «владеешь ли государственным языком или нет». Есть предыдущий вопрос: «Какими языками вы владеете?». Если респондент указывает на выбор один из многих языков, допустим казахский, а на следующий уточняющий вопрос: «Используете ли вы государственный язык в повседневной жизни?» респондент отвечает «нет», то, соответственно, система указывает на ошибку. То есть, это противоречие между ответами. Ответы должны быть последовательными. Эта мера принимается, чтобы исключить человеческий фактор и качественно собирать данные. Тогда ответы будут последовательными. Система заточена на это.

-А выдерживает ли сайт нагрузку?

-Нагрузка нормальная. Сбоев пока не наблюдается. За первые пять дней переписи прошли свыше 300 тысяч респондентов, в среднем по 60 тысяч человек в день. Сейчас количество увеличивается. Мне подсказывают, что уже 367 тысяч человек прошли анкетирование.

- Обходят ли дома сейчас интервьюеры? Нет ли среди них заболевших коронавирусом?

-В социальных сетях была информация, что люди приходят в белых рубашках и представляются представителями акимата, говорят, что пришли по вопросу переписи населения. Это, скорее всего, мошенники, потому что сейчас перепись населения проводится исключительно в онлайн-режиме. Никто по домам не обходит. Обход начнут с 1 октября. Это важно знать людям.

- Если обход начнется с октября, как интервьюеры докажут, что действительно являются представителями уполномоченного органа по проведению переписи населения?

- У них такая амуниция: синий шарф, портфель, планшет с логотипом переписи. К тому же, у них будет бейджик со служебным удостоверением с заверенной печатью территориального органа статистики. На этом удостоверении, помимо фотографии и ФИО есть регистрационный номер. Этот регистрационный номер можно запросить, и на сайте sanaq.qov.kz есть дорожка «Поиск интервьюера». Если забить этот номер в поисковик, выходит ФИО данного интервьюера. Если люди сомневаются, также можно уточнить ФИО интервьюера, позвонив в колл-центр 1446, есть ли такой интервьюер. Таким образом, не допускаем разного рода действия.

- Проясните, пожалуйста, алгоритм работы интервьюера.

- Он должен сначала представиться: кто он, с какой целью пришел, показать удостоверение. Затем с соблюдением всех санитарных норм проводят перепись. То есть, интервьюер находится в защитной маске, соблюдает социальную дистанцию. Привлекаются к переписи вакцинированные интервьюеры. Уже потом проводят опрос. При проведении опроса не будут заполнять данные. Со слов респондента он выбирает один из предложенных ответов.

- Должны ли снова отвечать на вопросы интервьюера в оффлайн-режиме те респонденты, которые прошли опрос в режиме онлайн?

- Нет, уведомление показывает, что человек прошел опрос в режиме онлайн. После п рохождения переписи в онлайн-режиме, к нему на почту или на номер телефона приходит уведомление о прохождении переписи. Это уведомление респондент должен хранить до завершения переписи. Если интервьюер приходит к нему домой, он показывает это уведомление. Не задавая дальше вопросы по переписи, интервьюер направляется на следующий адрес.

- Если граждане с утра до вечера будут на работе, в какое время к ним будут приходить интервьюеры?

- Если респонденты будут на работе или вне дома, интервьюер может оставить уведомление о том, что к вам приходил интервьюер, с просьбой связаться по указанному номеру телефона. У интервьюера нет конкретного рабочего времени. Он сам себе ставит график. Главное – отработать за месяц определенный участок.

- Почему в Мангистауской и Атырауской областях наименьший охват по переписи населения? С чем это связано?

- Причину точную не могу сказать, но все зависит от активности граждан той или иной области. С начала мая проводили информационно-разъяснительную работу, листовки раздавали, показывали ролики по ТВ и в социальных сетях. Мы разъясняем важность проведения переписи, процедуры. Стараемся максимально охватить население.

-Какие меры еще принимаете для широкого разъяснения значимости переписи населения?

- В каждом регионе есть пресс-секретари по переписи населения. Они работают на местах, отвечают за проведение информационно-разъяснительной работы. Если возникают вопросы в социальных сетях, пресс-секретари оперативно отвечают на них. К тому же, в каждом регионе на видных местах размещены баннеры, листовки. Всем гражданам рассылаем сообщение о старте переписи населения.

-Соблюдается ли принцип гуманности при составлении вопросов для переписи населения?

- Эти вопросы формируются не только органами статистики. Государственные органы тоже предлагают вопросы для включения в анкетирование. Нам было интересно знать, какие языки еще хотели бы изучить люди, соответственно, делать прогнозы. Блок вопросов рекомендуется международными организациями, потому что перепись проводится не только в нашей стране. В 61 стране мира проводится перепись. То есть, была сопоставимость данных между странами. Все вопросы, опросные листы были доступны давно. Наш сайт работает не только в период переписи, с прошлого года уже доступен. Опросные листы были согласованы со всеми заинтересованными государственными органами, общественными организациями. Все вопросы были на обсуждении на портале НПА.

-Спасибо за интервью!