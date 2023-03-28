Что сегодня зовет молодых в медицину - интервью с врачами Больницы Медцентра УДП РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во все времена профессия врача считалась благородной. Они продлевают и спасают человеческую жизнь, проводят сложные манипуляции в организме человека. Надо отдать должное медикам за их выносливость, терпение, бережное отношение к пациентам. Профессия врача сложная, требующая как теоретических знаний, так и практического опыта. Поэтому быть врачом, как многие признаются, не просто профессия, а призвание. Корреспондент МИА «Казинформ» узнала, что сегодня зовет молодых в медицину.

«До выбора профессии имел опыт в реабилитации – ухаживал за мамой после аварии»

Эдуард Варушкин трудится реабилитологом в Больнице Медицинского Центра УДП РК. Сначала он отучился на врача общей практики, а резидентуру окончил на реабилитолога. Наш герой неспроста выбрал отрасль реабилитации. Эдуард в школьные годы уже имел опыт в реабилитации – ухаживал за своей матерью, которая попала в ДТП.

«Когда я учился на реабилитолога, понял, что делал это еще в школе. После ДТП моя мама лежала дома, она не могла ходить. Я ухаживал за ней, делал массаж, упражнения. Когда начал работать и сталкивался с такими лежачими пациентами, понял, что делал это раньше. Это же парамедицина. Медицина, возможно, особо не импонировала, но как парамедицина мне очень нравится. Потому что мы используем нетрадиционные методы лечения, аппаратное лечение, массаж, ЛФК», – поделился мнением реабилитолог Эдуард Варушкин.

Что касается лечебной физкультуры, Эдуард Варушкин тоже держит свое тело в тонусе. По его словам, ЛФК – важное упражнение для организма.

«Вспомним наших предков. Эволюционно мы охотились, занимались собирательством, то есть физически трудились. Эволюционно сначала мы ходили на четвереньках, а потом стали прямоходящими. То есть, мы не прошли весь период эволюции. Наш позвоночник особо не эволюционировал, поэтому у нас постоянно болят поясница, шея. Сейчас же нам не нужно много ходить, напрягаться, чтобы заработать на пропитание. Мы сидим за компьютером, а в конце месяца получим добычу. Соответственно, у людей, кто мало двигается, развиваются всякие изменения в организме. Неспроста говорят, что движение – это жизнь. После лечебной физкультуры пациенты начинают двигаться, у них улучшается кровообращение, ускоряются обменные процессы в организме, повышается гормональный фон. После каждого физического занятия выделяются эндорфины, человек чувствует себя более живым. Поэтому у ЛФК уровень доказательности А – самый высокий. Даже если массаж взять, у массажа уровень доказательности С. Поэтому ЛФК – самая важная часть реабилитации. Не бывает плохих или хороших упражнений. Главное, чтобы они подходили пациенту», – отметил Эдуард Варушкин.

Во время наблюдения за работой реабилитолога, мы заметили умение врача располагать к себе пациентов.

«Вовремя сказанное слово или шутка должны разрядить человека. Мы вместе посмеялись и нашли контакт. Врач должен обладать чувством юмора. Пациенты чувствуют, когда о них заботятся. Даже словом можно вылечить. Не назначаю процедуры, которые могут сделать хуже пациенту. Считаю, что будущее за физиопроцедурами, аппаратное лечение с каждым годом развивается», – добавил реабилитолог Эдуард Варушкин.

Беречь как зеницу ока

Ильзира Талипова трудится в этой же больнице офтальмологом-лазерным хирургом. Глаза – нежнейший орган человека, неспроста же народная мудрость гласит «беречь как зеницу ока».

«Около 10 лет работаю в сфере лазерной хирургии. За время нашей деятельности провели свыше 9 тысяч видов лазерной операции. Благодаря современным оборудованиям, помимо диагностических методов в нашей клинике делают важные хирургические операции. Очень рада, что выбрала именно этот метод лазерной хирургии. Благодаря лазерным операциям и своевременной диагностике мы предотвращаем осложнения разных заболеваний. В первые годы работы, конечно же, было страшно. Будучи молодым специалистом сложно делать на практике то, что учили в теории. Мы чувствуем особую ответственность, потому что глаза – самый нежный и чувствительный орган человека. С годами нарабатываем опыт, привыкаем хоть и к сложной, но кропотливой нашей работе», – призналась офтальмолог Ильзира Талипова.

По ее словам, с каждой успешно проведенной операцией ты обретаешь уверенность, вдохновляешься и хочется делать все лучше и лучше.

«Порой приходят пациенты с осложнениями, которые вовремя не обратились к врачам. Их сложно прооперировать с помощью лазерной хирургии. В таких случаях мы обращаемся в отделение микрохирургии, направляем на сложные операции», – считает лазерный хирург.

«Никогда не думала о том, чтобы поменять профессию. Напротив, мне нравится то, чем занимаюсь. Офтальмология – это целая сфера науки, и в ней столько направлений. Каждый человек должен любить свою работу», – уверенно заявляет молодой врач-офтальмолог.

Во время беседы лазерный хирург дала рекомендации казахстанцам, как беречь глаза.

«Вся информация хранится в наших смартфонах. Хочется, чтобы люди соблюдали режим при использовании смартфонов. Конечно же, полностью отказаться от них мы не можем. Тем не менее, за два часа до сна не стоит пользоваться гаджетом. Прогулки на свежем воздухе должны стать нашей привычкой. Новости же можно посмотреть и по телевизору на дальнем расстоянии. Также раз в год нужно проходить обследование у врача-офтальмолога», – отметила Ильзира Талипова.

«Не видим пациентов, но читаем болезни по генам»

Анель Рахимова – молодой специалист лаборатории персонализированной геномной диагностики Больницы Медицинского Центра Управления Делами Президента. В больнице работает полтора года. Сразу после окончания университета она решила начать работать в БМЦ УДП РК. Подала резюме, прошла собеседование, и ее приняли на работу.

«Мне 23 года. Училась в ЕНУ имени Гумилева. Изначально хотела поступить в Медицинский университет Астаны. Однако в какой-то момент что-то подсказало, что мне нужно пойти в биотехнологию. Это новая малоизученная наука и в большинстве случаев направлена на клиническую часть. Мы проводим лабораторные исследования, то есть одно подтверждает другое. Если врач ставит определенный диагноз, мы либо его опровергаем, либо подтверждаем. Теоретические знания должны быть всегда, а использование навыков в практике всегда приобретаемо. Очень престижно работать в такой больнице. К тому же нарабатывается опыт. Поняла, что университетская практика совпадает с действительностью. Наша работа неоднообразная. Даже если методы проведения одинаковые, каждый реактив отвечает за определенное изменение или подачу сигналов в тех или иных генах и уже оттуда можно посмотреть всю картину происходящего в структуре генов. Даже элементарные выделения отличаются друг от друга», – поделилась Анель Рахимова.

Девушка призналась, что пришла в клинику с теоретическими знаниями. Однако здесь под руководством главного генетика страны Гульшары Абильдиновой она научилась делать ПЦР-анализы, анализы секвенирования, ПЦР на наличие тех или иных мутаций, микробиом кишечника (наличие различных бактерий внутри каждого человека – прим. ред.,).

«Помимо того, что читали в университете, используем зарубежную литературу. В Казахстане биотехнология, генная инженерия мало изучена. Мы работаем под руководством доктора медицинских наук Гульшары Абильдиновой. Хочу научиться всему, что знает мой руководитель, потому что она написала очень много трудов. Также с нами работают два врача. Они учат нас тому, чего мы не знаем. Наука всегда поверхностная, в глубине еще ничего неизвестно. Поэтому с каждым годом все обновляется, открывается много всего нового. Даже если редко видим пациентов, по их анализам можем помочь предотвратить какие-либо новообразования, даже, если есть склонность к выявлению клеток опухолей», – добавила специалист лаборатории персонализированной геномной диагностики Анель Рахимова.

Не менее важный и нежный орган в организме человека – головной мозг. Недавно мы побывали в операционной, где проводили сложные вмешательства на головном мозге человека. Тогда мы выяснили, почему нейрохирурги считаются передовыми специалистами. В этот раз выяснили, что зовет молодых в нейрохирургию.

«За годы Независимости мы вырастили плеяду молодых врачей»

Исламбек Мусабеков работает нейрохирургом в Больнице Медицинского Центра УДП РК с сентября прошлого года. До этого - в Национальном центре нейрохирургии, прошел резидентуру по специальности «нейрохируг», в том числе детский, ухаживал за маленькими пациентами.

«Чтобы дальше отточить навыки и повысить профессионализм, устроился сюда на работу. Говорят, что человек не должен ошибиться в выборе профессии. Сфера нейрохиругии связана с микрохирургией. Мы не просто проводим открытые операции, мы работаем с микроинструментами для проведения операций на головном мозге человека. Это отдельная сфера. На сегодняшний день многие высокоинновационные операции основываются на микрохирургических операциях, потому что малоинвазивные операции не просто повышают качество жизни пациента, о том, что само лечение дает положительный эффект свидетельствуют разные научные статьи», – поделился нейрохирург Исламбек Мусабеков.

Во время нашего визита в больницу вместе с врачом мы навестили пациентку, которой недавно провели операцию на головном мозге – реканализация аневризмы.

«При плановом обследовании была обнаружена реканализированная часть аневризмы в головном мозге. Нашей целью было закрыть эту область», – рассказал Исламбек Мусабеков.

«Операция прошла успешно, спасибо врачам за помощь. На операцию шла и побаивалась: как все будет дальше, все-таки это головной мозг. Однако сейчас чувствую себя очень хорошо. Даже сегодня готова пойти домой, если выпишут. Реабилитация тоже хорошо проходит. Мне очень понравилось, что в этой больнице все налаженно, начиная со входа до операционной комнаты. У них все отработано. Медсестры и врачи с большой ответственностью относятся к нашей жизни. Доверяю свою жизнь молодым врачам. Считаю, что уровень наших молодых врачей достиг мирового стандарта, ехать за рубеж не надо. Наши ребята своим умением показывают, что они ничем не хуже светил медицины. За эти годы Независимости мы вырастили плеяду молодых хороших врачей», – поделилась пациентка Мадина Султанова.

Врач-нейрохирург Исламбек Мусабеков напоследок тоже отметил стремительное развитие медицины. По его мнению, молодые специалисты должны акцентировать свое внимание на обучении и на оттачивании навыков на практике. Нейрохирург рекомендует больше читать научную литературу, стараться перенять международный опыт, владеть английским языком. Одним словом, не просто учить, уметь применять эти знания в проведении сложнейших операций.