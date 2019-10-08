Что сдерживает развитие МСБ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На портале электронного правительства опубликован проект региональной программы развития предпринимательства «ALMATY BUSINESS – 2025», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как показывает анализ, на три центральных района Алматы (Алмалинский, Бостандыкский, Медеуский) приходится 78% всех налоговых поступлений города, 50,5% активных предприятий МСБ, 58,3% рабочих мест. Чрезвычайно низкая деловая активность отмечена в Алатауском и Наурызбайском районах ─ лишь 2,6% всех налоговых поступлений, 13,8% активных предприятий малого и среднего бизнеса, 7,3% рабочих мест.

В опубликованном документе говорится, что ключевыми проблемами, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса в Алматы, являются: дисбаланс развитости инфраструктуры для ведения бизнеса между районами города; недоступность и неразвитость инфраструктуры для развития промышленности, сервиса, упорядоченной торговли, а также барьер, в виде отсутствия залогов и места реализации бизнеса для начинающих предпринимателей; отсутствие доступных кредитов, особенно для развития окраин города, финансирования стартап-проектов; административные барьеры при создании и развитии бизнеса - предприниматели сталкиваются с длительными сроками оформления разрешительных документов; отсутствие системной работы по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов - нет якорных проектов, вокруг которых могли бы образоваться малый и средний бизнес, поставляющий продукцию или оказывающий услуги этим предприятиям, также отсутствуют качественно подготовленные инвестиционные проекты; незнание предпринимателями полной информации о госпрограммах и помощи, оказываемой государством бизнесу - недостаточная прозрачность такой информации; отсутствие у начинающих предпринимателей необходимых навыков подготовки проектов, бизнес-планов; недостаточные финансовые знания.

«Сегодняшние проблемы малого и среднего бизнеса многогранны. В их решении чрезвычайно важны заблаговременные действенные меры, которые улучшат бизнес-климат. Разработана новая программа поддержки предпринимательства в Алматы - программа «Almaty Business – 2025», - подчеркивается в документе.

Особое внимание в программе уделено созданию благоприятных условий для ведения бизнеса посредством активного использования инструментов государственной поддержки.