Что сдерживает работу по реабилитации жертв политрепрессий, рассказали ученые в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова состоялось заседание региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий прошлого столетия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Председательствовавший на заседании глава региона Махамбет Досмухамбетов подчеркнул важность рассмотрения вопроса.

«В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева создана региональная комиссия по вопросам реабилитации жертв политических репрессий, организуется работа по специальному плану. Кроме того, действуют рабочие группы, направленные на координацию данной работы», - сказал Махамбет Досмухамбетов.

На заседании доктор философских наук, профессор Омирбек Бекежан проинформировал о репрессированных представителях религиозной сферы. По его словам, общее количество преследуемых в регионе в прошлом веке составляет более 100 человек, расстрелянных без суда - около 10 человек.

«Что касается общего количества изгнанных представителей духовенства, то мы предполагаем, что до революции в Атырауской области было около 100 мечетей. Там обучалось около 2 тысяч детей. Позже, в 1930-х годах более 80 процентов этих мечетей были закрыты специальным постановлением и снесены. Только в Кызылкогинском районе было более 10 мечетей, в Жылыойском - более 30. И почти все представители духовенства, служившие в мечетях, подвергались различным преследованиям», - сказал О. Бекежан.

Кандидат исторических наук, профессор Жумазия Жумабаева остановилась на некоторых трудностях в исследовании.

«Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать наших невинных предков и выполнить наш наследственный долг. Несмотря на то, что это выводы, сформулированные на республиканском уровне, мы придаем большое значение определению обстоятельств, их особенностей, действительности в Гурьевском округе. Но есть и проблемы. В 20-30-е годы из-за деления административно-территориальных единиц, произошедших 4-5 раз, архивные документы могли перейти в соседние архивы Уральской, Мангистауской, Актюбинской областей. Здесь возникает проблема с необходимостью научных рабочих поездок», - отметила ученый, акцентируя внимание на факторах, сдерживающих работу.

По ее словам, в Гурьевском округе, в районах, занятых кочевым казахским скотоводством, дела велись на основе арабской и латинской графики, а это мешает исследованию.

«Кроме того, из-за того что 100 лет назад из-за дефицита бумаги информация была написана на тонкой бумаге, вырезках из газет, шансы на их хранение и научный оборот уменьшились», - сказала она.

«В течение года председателем Государственной комиссии было дано много поручений. Перед нами стоит задача качественно и в срок их выполнить. Реабилитация жертв политических репрессий - дело ответственное. Кроме того, возрождение наших исторических ценностей очень важно для будущих поколений. Мы должны донести до подрастающего поколения все страницы нашей истории», - сказал подводя итоги совещания М. Досмухамбетов.



