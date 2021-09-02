+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 18 °С
USD 425.66 EUR 503
RUB 5.82 CNY 65.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Что сделают для возвращения инфляции в коридор 4-6%, рассказал глава Нацбанка РК

2 Сентября 2021 09:22
Поделиться:
Что сделают для возвращения инфляции в коридор 4-6%, рассказал глава Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что будет сделано для возвращения инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году, рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Причину скачка цен на картофель и морковь назвали в Нацбанке
Казахстан продолжит наращивать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ Послание Президента отличилось содержательным экономическим блоком - эксперт Подготовка Послания Президента осуществлялась с опорой на общественное мнение – политолог

«В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана, озвученного 1 сентября текущего года, основное внимание Национального банка совместно с Правительством будет уделено возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году», - сказал Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка сообщил, что для эффективного решения поставленных в Послании задач по возвращению инфляции в целевой коридор в 2022 году подготовлен и находится на финальной стадии согласования Комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2023 годы.

«Вкупе с Соглашением по координации макроэкономической политики на 2021-2023 годы данные меры должны обеспечить значительное снижение немонетарных факторов продовольственной и непродовольственной компонент инфляции, обеспечить предсказуемую и сбалансированную тарифную политику на среднесрочной основе», - добавил Ерболат Досаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Послание Президента-2021  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Причину скачка цен на картофель и морковь назвали в Нацбанке
Казахстан продолжит наращивать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+
Послание Президента отличилось содержательным экономическим блоком - эксперт
Подготовка Послания Президента осуществлялась с опорой на общественное мнение – политолог
Популярное
1 Президент Казахстана прокомментировал статус русского языка
2 Заморозки ожидаются на большей части Казахстана
3 Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана
4 В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки
5 Туман, грозы, сильный ветер - шторм ожидается в 10 регионах Казахстана
6 Что думают казахстанцы о Послании Президента народу Казахстана
Читайте также
Послание Президента РК во многом посвящено сложным социально-экономическим темам - Андрей Казанцев
Президент РК обозначил ключевые приоритеты общенациональной повестки – Маулен Ашимбаев
Президент Казахстана прокомментировал статус русского языка
Заморозки ожидаются на большей части Казахстана
Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана
В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки
Туман, грозы, сильный ветер - шторм ожидается в 10 регионах Казахстана
Что думают казахстанцы о Послании Президента народу Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив