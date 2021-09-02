Что сделают для возвращения инфляции в коридор 4-6%, рассказал глава Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что будет сделано для возвращения инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году, рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана, озвученного 1 сентября текущего года, основное внимание Национального банка совместно с Правительством будет уделено возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году», - сказал Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка сообщил, что для эффективного решения поставленных в Послании задач по возвращению инфляции в целевой коридор в 2022 году подготовлен и находится на финальной стадии согласования Комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2023 годы.

«Вкупе с Соглашением по координации макроэкономической политики на 2021-2023 годы данные меры должны обеспечить значительное снижение немонетарных факторов продовольственной и непродовольственной компонент инфляции, обеспечить предсказуемую и сбалансированную тарифную политику на среднесрочной основе», - добавил Ерболат Досаев.