Что сделано для жителей Костанайской области в рамках «Ауыл – ел бесігі»

19 Декабря 2022, 20:59

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В селах Костанайской области, где проживает почти 40% населения, проводится работа по повышению уровня жизни в рамках программы ««Ауыл – ел бесігі». О том, что уже проделано и что еще предстоит, рассказала руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, в сельских регионах области проживает более 320 тысяч человек, или 38% населения области в 517 сельских населенных пунктах.

«Развитие сельских территорий играет первостепенную роль в создании благоприятных условий для жизни сельчан.

Для дальнейшего повышения уровня жизни на селе с 2019 года проводится планомерная работа по реализации проекта «Ауыл – ел бесігі». Были определены 258 сел с потенциалом развития, в которых проживает 291,1 тысячи человек, или 91% от сельского населения области. Все эти села планируется охватить проектом «Ауыл – ел бесігі» до 2025 года включительно», - отметила Г. Мусазагина.

Так, за счет реализации проекта проводятся капитальные ремонты объектов социальной сферы – это школы, сады, больницы, дома культуры. Строятся ФОКи, улучшается социальная и инженерная инфраструктура. С 2019 по 2022 годы в рамках «Ауыл – ел бесігі» было уже выделено для реализации 296 проектов 21,9 млрд тенге. Проекты реализованы в 67 селах.

К примеру, в 2019 году были проведены капитальные и текущие ремонты объектов образования, здравоохранения, спорта и культуры в 5-ти селах - Федоровка, Сарыколь, Боровское, Аулиеколь и Карасу.

Во всех 5-ти селах были реализованы 22 проекта по среднему ремонту 22,3 км внутрипоселковых дорог.

«В 2020 году для реализации 73 проектов в 13 селах было выделено 5,7 млрд тенге. Была проведена реконструкция стадионов в селах Силантьевка и Камысты. Также для обеспечения стабильным теплоснабжением социальных объектов были введены в эксплуатацию котельные в селах Денисовка и Караменды, проведен капремонт двух средних школ в селах Октябрьское Костанайского района и Первомайское Мендыкаринского района, пришкольного интерната в районном центре Амангельды. В сфере здравоохранения были капитально отремонтированы здания двух районных больниц в селах Торгай, Камысты и врачебной амбулаторий в поселке Тобол района Беимбета Майлина. Во всех 13 селах были реализованы 60 проектов по среднему ремонту внутрипоселковых дорог протяжённостью 62,8 км»,- сообщила Г. Мусагазина.

В 2021 году проекты реализованы в 17 селах. Открыты современные физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Узунколь и Торгай, которые распахнули свои двери юным спортсменам.

Также введена в действие модульная котельная в селе Аманкарагай и две автономные котельные для социальных объектов поселка Карабалык, завершена реконструкция водопроводных сетей села Родина и капитальные ремонты 6 средних школ в Амангельдинском, Джангельдинском, Карасуском и Костанайском районах, пришкольного интерната в поселке Карабалык и одного детского сада села Заречное. Отремонтировано в этих селах почти 50 ем врутрипоселковых дорог.

С каждым годом увеличивается количество проектов. В этом году для реализации 80 проектов было выделено 7,5 млрд тенге. Проекты реализованы в 32 селах.

«Работы завершены по 76 проектам и завершаются по строительству нового дома культуры в селе Ершовка Узункольского района и капитальным ремонтам 2-х объектов социальной сферы. Реализованы 58 проектов по среднему ремонту внутрипоселковых дорог протяженностью 63,3 км. По состоянию на 1 декабря освоено 6 млрд 352 млн тенге, или 95,4% от плана на год»,- добавила Г. Мусагазина.

В итоге за 2019-2022 годы в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» были задействованы из 258 приоритетных – 67 сел, то есть охвачено 26% сел.

На предстоящий год планируется реализовать 135 проектов на сумму 10,6 млрд тенге в 50 селах Костанайской области.

Фото : РСК