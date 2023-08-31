Что считается халяльным в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Товары и услуги в Казахстане считаются Халал не только по принцу отсутствия свинины. Существуют стандарты, которые предусматривают несколько требований, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Есть общие требования, такие как полный запрет алкоголя в любом виде. Также использование разных производственных мощностей для производства халал и не халал продукции. Есть специфические требования стандарта, например, минимизация мучений животных перед убоем. Запрет на убой животных, прошедших одну третью стадию беременности», - сказал председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Куаныш Еликбаев во время пресс-конференции.

Он добавил, что перед убоем животные должны быть отдохнувшими, очищенными, не должны видеть убой других животных. Если в процессе оглушения животное погибает, оно не считается Халал и удаляется в отдельную зону. Урегулированы сила тока и продолжительность воздействия тока при электрическом оглушении.

Регламентировано, что процесс убоя птицы должен быть мгновенным, если же этого не случилось, продукция не считается халал и удаляется в отдельную зону.

Стандарты по халал-туризму предусматривают требования к помещениям, ресторанам.

«Не пройдя соответствующую общепринятой международной практике сертификацию ни по каким системам, в том числе добровольным, предприниматель не может маркировать свою продукцию как халяльную. Ответственность за это предусмотрена в статьях Кодекса об административных правонарушениях», - уточнил он, отвечая на вопросы.

Во-первых, речь идет о недобросовестной рекламе, когда предоставляемая информация о качестве товара или услуги вводит в заблуждение. Также в стране предусмотрена защита прав потребителей, которых могут ввести в заблуждение относительно свойств товара. Третье – это отсутствие у пищевой продукции заявленных свойств. Это контролируется в том числе территориальными органами Минздрава.

«Понято, что у общества зачастую вызывает вопросы достоверность маркировки значком Халал на товарах. Скажем открыто – сейчас эта сфера добровольная, законами прямо не регулируется. Косвенно наши коллеги из Министерства здравоохранения в рамках мониторинга иногда выявляют незаявленные компоненты той же свинины и за нарушение требований техрегламента в части маркировки налагают штрафные меры. Действующие органы по сертификации также осуществляют контроль производства», - добавил Куаныш Еликбаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагается узаконить сертификацию Халаль.