Что разрешено и запрещено хранить в камерах ИВС

После смерти 23-летней Сании Жубанышевой в изоляторе временного содержания Шымкента возникли вопросы к порядку содержания задержанных и тому, как в камере могли оказаться лекарственные препараты, фигурирующие в материалах расследования. В МВД и прокуратуре разъяснили действующие правила и сообщили о ходе расследования, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Министерстве внутренних дел РК в ответе на официальный запрос пояснили, что порядок содержания граждан в изоляторах регламентируется Законом «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» и нормативно-правовыми актами ведомства.

— В соответствии с Правилами внутреннего распорядка изоляторов временного содержания органов внутренних дел разрешается иметь при себе предметы первой необходимости, продукты питания, одежду и средства личной гигиены в пределах установленного перечня. В свою очередь, согласно перечню к запрещенным предметам относятся колюще-режущие предметы, лекарственные препараты без назначения медицинского работника, алкогольная продукция, наркотические и психотропные вещества, средства связи и иные предметы, способные создать угрозу безопасности содержащихся лиц и сотрудников спецучреждения, — сообщила главный эксперт группы по связям со СМИ управления внешних коммуникаций МВД РК София Колышбекова.

Медицинское обеспечение в ИВС, как подчеркнули в ведомстве, регулируется Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения». Выдача лекарственных препаратов осуществляется по назначению медработника.

В ведомстве также прокомментировали меры, принятые после ЧП в изоляторе временного содержания.

— По факту происшествия, имевшего место в ИВС департамента полиции города Шымкента, виновные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан сведения досудебного расследования не подлежат разглашению, — добавили в МВД РК.

В прокуратуре Шымкента сообщили, что по факту смерти Сании Жубанышевой начаты досудебные расследования по нескольким статьям Уголовного кодекса РК — «Доведение до самоубийства» и «Халатность».

— Установлено, что 15 мая 2026 года Жубанышева С., находясь под стражей в ИВС, употребила лекарственные препараты, вследствие чего была доставлена в медицинское учреждение с диагнозом «отравление другими противоаритмическими препаратами крайне тяжелой степени», где впоследствии скончалась. По данному факту управлением полиции района Туран начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РК, — сообщил заместитель прокурора Шымкента Рашид Амиров.

Ведется проверка действий дежурной смены изолятора, которая была обязана обеспечивать режимный контроль.

— Управлением собственной безопасности департамента полиции Шымкента начато досудебное расследование в отношении сотрудников ИВС по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 371 Уголовного кодекса РК. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования. По их результатам будет принято окончательное процессуальное решение, — добавили в прокуратуре Шымкента.

Что говорят родственники погибшей и адвокаты

Мать погибшей Зухра Жубанышева выразила несогласие с версией о добровольном уходе дочери из жизни, указав на строгие правила досмотра передач, с которыми она столкнулась лично.

— Днем по просьбе дочери я принесла ей капли в нос на травяной основе, но их не приняли, заявив, что не положено. По этой же причине отклонили обычный шариковый дезодорант. Откуда тогда у моей дочери взялись сильнодействующие препараты, повлекшие летальный исход? Мне ответили, что это были таблетки сокамерницы. Как в камере ИВС у задержанной могли находиться препараты, которые не выдают без рецепта врача, да еще и в количестве пятидесяти штук, — задается вопросом Зухра Жубанышева.

По словам адвоката семьи погибшей, руководство шымкентской полиции заверило в объективном расследовании обстоятельств произошедшего.

— 23 мая состоялась видеоконференция с руководством департамента полиции города Шымкента. Генерал Мухтар Кожаев сообщил, что дела истребованы из управления полиции района Туран и переданы в следственное управление. Касательно сотрудников ИВС сообщил, что они освобождены от занимаемых должностей, в отношении них возбуждены уголовные дела. Нам сообщили, что расследование будет объективным, справедливым и всесторонним, никто от ответственности не уйдет. Позицию защиты руководство ДП Шымкента готово всегда выслушать, проверить доводы линии защиты, — отметил Мухаммад Алиосман Оглу.

Адвокат несовершеннолетнего свидетеля по делу Виктор Кривоносов призвал не делать поспешных выводов до окончания официальных экспертиз и указал на процессуальные сроки подачи заявлений.

— Прежде всего выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Это тяжелая трагедия. Однако считаю недопустимым превращать данное дело в информационный хайп и использовать общественные эмоции для давления на следствие и формирования обвинительного мнения в отношении несовершеннолетних подростков еще до завершения расследования. В социальных сетях активно распространяются сведения о якобы имевшем место покушении на изнасилование. Вместе с тем, насколько нам стало известно из официальных комментариев и пресс-релиза департамента полиции города Шымкента, до момента задержания и избрания меры пресечения каких-либо заявлений по данному факту подано не было. В связи с этим у меня возникает вопрос к коллеге, представляющему интересы погибшей девушки: по какой причине заявление о совершении правонарушения было подано лишь спустя десять дней — именно в тот момент, когда в отношении девушки рассматривался вопрос об избрании меры пресечения, — отметил Виктор Кривоносов.

Оценивая общую практику применения содержания под стражей, адвокат Талгат Есимов отметил, что у следствия была возможность избрать иную меру пресечения.

— Здесь нужно подходить взвешенно и с холодной головой. Без взаимных обвинений, а только с уважением к мнению сторон. Зачем было задерживать молодую девушку? Надо было выяснить позицию потерпевшего, который получил ножевое ранение. Мое мнение — даже потерпевший был бы не против применения хотя бы домашнего ареста в отношении умершей. Если бы применили домашний арест, думаю, такой трагедии не произошло бы. Поэтому я твердо убежден, что нужно очень внимательно относиться к таким мерам пресечения, как арест в отношении женщин. Выяснять позицию потерпевших и обстоятельства дела. Если нет квалификации по особо тяжким статьям, то применять домашний арест. Раскручивать хайп людям, которые не знают обстоятельств дела, недопустимо, — считает Талгат Есимов.

Напомним, 23-летняя Сания Жубанышева скончалась 15 мая после госпитализации из ИВС Шымкента. По предварительным данным полиции, находясь под стражей, девушка употребила большое количество лекарственных препаратов, принадлежавших сокамернице. Ранее в отношении погибшей было начато досудебное расследование по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. После трагедии правоохранительные органы начали проверку обстоятельств смерти девушки и возможных нарушений режима содержания в ИВС.