Что рассказывают эпиграфические памятники Атырауской области - археолог

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Среди памятников традиционной культуры Атырауской области наиболее примечателен обширный комплекс оригинальных сооружений погребально-культового зодчества - кулпытасы и койтасы. В регионе они сосредоточены в основном на старинных кладбищах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чем они интересны? Во-первых, это эпиграфические памятники прошлых столетий. По надписям на койтасах и кулпытасах можно узнать имя ушедшего человека, к какому роду он принадлежал, сколько прожил. И даже найти имя отца, брата или мужа человека, который поставил памятный знак.

«Атырауский областной центр исследования историко-культурного наследия занимается изучением памятников истории и культуры и объектов историко-культурного наследия в регионе. В настоящее время в нашей области насчитывается 4 памятника республиканского, 313 - местного значения. А также 1075 объектов историко-культурного наследия, которые определены в предварительном отчетном списке», - говорит директор Атырауского историко-краеведческого музея Мухамбеткали Капиев.

Кроме памятников и объектов историко-культурного наследия на территории области находятся сотни эпиграфических памятников прошлых столетий - кулпытасов и койтасов.

«На сегодняшний день мы выявили около 1500 кулпытасов. Хотя в реальности их много больше. Просто находятся они в отдаленных местах. Их общее число оценивается от двух до трех тысяч. Одним из захоронений с наибольшей концентрацией кулпытасов являются некрополь «Алтын» в Махамбетском районе и некрополь «Алпан» в Кызылкогинском районе, а также некрополи «Карашунгуль» в Жылойском районе, некрополи «Акмешит» и «Ушкан», где имеются крупные надгробные комплексы», - говорит историк, специалист в области памятников культуры Фархад Байдаулетов.

В регионе в последние годы идет активное изучение эпиграфических памятников прошлых веков.

«После изучения кулпытасов и койтасов мы публикуем информацию в различных журналах и книгах. Например, мы издали 3 тома под названием «Эпиграфические памятники атырауских казахов». В них - все обнаруженные кулпытасы. В наших степях в основном встречаются кулпытасы с арабскими надписями, поэтому мы обнародовали казахский и русский перевод, чтобы представить их публике»,- говорит директор Атырауского историко-краеведческого музея Мухамбеткали Капиев.

«Возникает вопрос, кто делал надписи на кулпытасах и койтасах? Историки пришли к мнению, что надписи сделаны татарскими муллами, в некоторых используются татарские слова»,- рассказывает Фархад Байдаулетов.

И, конечно, кулпытасы и койтасы демонстрируют нам мастерство камнерезов прошлого, многообразие, гармонию архитектурных линий. Последнее достигнуто благодаря мастерству и использованию определенных пород известняка и песчаника. На надгробных памятниках синтезировались и другие виды народного искусства, к примеру, орнаменты.

«Высота кулпытасов достигает трех с половиной метров, вес 100-150 килограммов. Мы полагаем, что они прибыли из Мангистау или Актобе. Почему мы думаем из Актобе? У нас есть старые фотографии, взятые из архива. На фото - кулпытасы продаются на рынке в местности Копа в Актюбинской области. Продавались различные украшенные кулпытасы. Купивший их только вписывал имя усопшего. В нашем крае самые старые мемориальные надгробия - койтасы, датируются 1810-1815 годами. В этот период надгробия вырезались на очень высоком художественном уровне, с различными рисунками, резьбой, изображались животные, оружие, женские украшения»,- говорит Фархад Байдаулетов.

Самый древний надгробный памятник в этом году был обнаружен Центром изучения историко-культурного наследия Атырауской области.

«Это балбалтас. Пока единственный, найденный на территории области. Особенность этого надгробного памятника в том, что на нем изображено человеческое лицо, а не письмена и рисунки. Он похож на статую. Такие надгробия часто встречаются в Южном, Центральном Казахстане, а вот в Атырау надгробный памятник с изображением женщины обнаружен впервые», - рассказывает археолог Марат Касенов.

История находки балбалтаса достаточно интересна.

«В 2022 году были проведены археологические раскопки в одном из районов. В ходе раскопок около кургана Таскара было обнаружено ограждение 3 на 4 метра. Мы установили, что внутри ограды не было захоронений. Ученые, археологи пришли к выводу, что место у кургана Таскара, где нашли наш балбалтас, служило храмом, представляет собой культово-бытовой комплекс, относящийся к кыпчакской культуре. Мы думаем, что он принадлежал огузским племенам, проживавшим в нашем регионе в IX–XI веках»,- рассказывает археолог Галамат Базарбаев.

«Наряду с кулпытасами встречаются на древних кладбищах койтасы. Их особенностью является другой стиль резьбы. У нас они не такие, как в Мангистау, Уральске и Актобе» - говорит Марат Касенов.

При этом выточены койтасы из тех же материалов, что и кулпытасы.

«На койтасах также встречаются орнаменты, изображения растений и животных, выполненные резьбой. В некоторых случаях на койтасах встречаются имена покойных. В основном койтасы относятся к 1800-1900 годам»,- рассказывает Фархад Байдаулетов.

Ареал камнерезных памятников, в первую очередь кулпытасов, позволяет ученым определить границы распространения западноказахстанского мемориально-культового зодчества. Иными словами, где когда-то кочевали предки тех, кто живет сегодня в нашем Прикаспии.

Койтасы разных размеров, от небольших до гигантских. Но все они однотипны и архаичны, нередко сверху покрыты рельефным и контурным декором простого мотива (треугольники, розетки), рисунками бытовых предметов, изображениями лошадей и других животных.

Надгробия и стелы разнотипны стилистически и композиционно, что свидетельствует о существовании камнерезов различных школ. Это еще раз подтверждает, насколько же искусны были люди, кочевавшие когда-то по степным просторам Прикаспия.





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