Что произошло в Турции 1 мая

Пешие марши, переросшие в крупные протесты, прошли во многих городах Турции в связи с празднованием 1 мая — Дня труда и солидарности. Самые масштабные были в Стамбуле. В различных частях мегаполиса в отношении большого количества людей была применена сила. В общей сложности задержано 226 человек. О том, зачем люди стремились к стамбульскому Таксиму, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

В Стамбуле прошли столкновения протестующих с силовиками из-за не выданного разрешения гражданам праздновать 1 мая именно на площади Таксим.

Фото: sözcü.com.tr

После отказа губернатора региона представители профсоюзов и политических партий все равно решили провести шествия. На подходе к центральной площади их начала задерживать полиция, применяя перцовый газ и другие спецсредства.

Почему люди стремились попасть на площадь Таксим?

Площадь Таксим в центре Стамбула имеет символическое значение для профсоюзов и оппозиции. Активисты намеревались провести там митинг в память о событиях 1 мая 1977 года. В тот день на этой площади было расстреляно большое количество демонстрантов. Тогда в этих событиях приняло участие около 500 тысяч человек. По разным данным, в результате обстрелов погибло свыше 40 людей и 220 получили ранения.

Площадь также стала символом выступлений оппозиции. В 2013 году здесь начались антиправительственные протесты против застройки парка Таксим-Гези, который находится рядом с одноименной площадью. Они переросли в общенациональные демонстрации против тогдашнего премьер-министра и нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После подавления протестов турецкие власти запретили антиправительственные собрания на данной площади.

Попытки добраться до площади Таксим были безуспешными

Вчера — 1 мая полиция вмешалась в пешие марши различных групп людей, которые хотели пройти через переулки по проспекту Истикляль до площади Таксим. Граждане с транспарантами и плакатами были блокированы. Было задержано более 20 человек.

Фото: sözcü.com.tr

Наряду с этим, правоохранительные органы вмешались в марш людей, которые пытались пройти от района Бешикташ до площади Таксим. Группа граждан, скандируя лозунги, направлялась туда с транспарантами. Они также были арестованы.

Кроме того, группа людей из числа членов различных политических партий и молодежных движений также предприняла попытки в пешем порядке с транспарантами добраться до Таксима. Люди были остановлены полицейскими нарядами в районе Шишли. Граждане, выкрикивавшие лозунги против власти, были задержаны. Данный марш перерос в драку. Полиция была вынуждена усмирить демонстрантов силой.

Полиция в районе Куртулуш также вмешалась в пешие марши людей, которые хотели пройти к площади Таксим, скандируя лозунги. Спецподразделениями МВД задержаны более 10 человек. Их доставили в полицейские участки.

Фото: sözcü.com.tr

Одновременно полиция не позволила совершить пеший марш большой группе граждан, которая пыталась пройти из района Долапдере в Таксим. Были задержаны 5 человек, которые оказывали наибольшее сопротивление, несмотря на многократные предупреждения.

Фото: sözcü.com.tr

Также у здания городской больницы имени профессора Джемиля Ташджиоглу начали скапливаться люди из числа членов различных профсоюзов. Они аналогично планировали марш к площади Таксим. Полиция разогнала толпу и задержала наиболее активных граждан.

Фото: sözcü.com.tr

Задержано 226 человек. При этом 28 сотрудников полиции пострадали.

Согласно заявлению министра внутренних дел Турции Али Йерликая, в целом в результате разгонов несанкционированных маршей и митингов было задержано 226 человек. При этом 28 сотрудников силовых ведомств получили легкие ранения.

— 1 мая в День труда и солидарности в 78 областях нашей страны политическими партиями, профсоюзами и неправительственными организациями было организовано 210 мероприятий. В таких акциях, как митинги, шествия, пресс-конференции и возложение венков, приняли участие около 241 тысячи человек. Были задержаны те, кто проводил демонстрации в несанкционированных местах и ​​игнорировал предупреждения властей. В частности, 226 человек задержаны. Из них 217 в Стамбуле, 4 в Тунджели, 3 в Кахраманмараше и 2 в Айдыне. Все они не послушали призывы разойтись и предпринимали попытки нападений на полицейских. К сожалению, 28 сотрудников получили легкие ранения и ушибы, — отметил глава МВД ТР.

Фото: sözcü.com.tr

Суд признал запрет нарушением прав

В конце 2023 года Конституционный суд Турции постановил, что запрет на проведение демонстраций на площади Таксим является нарушением прав на мирные собрания. Лидер турецкой оппозиции Озгюр Озель назвал запрет позорным и отметил, что решения Конституционного суда обязательны для исполнения. В то же время международная неправительственная организация Amnesty International призвала отменить запрет, также ссылаясь на решение Конституционного суда.

Между тем, Озгюр Озель 1 мая 2024 года в сопровождении мэра Стамбула Экрема Имамоглу и представителей турецких профсоюзов находился у здания мэрии в районе Сарачане.

— Мы будем продолжать борьбу, пока Таксим не станет свободной площадью, — заявил лидер оппозиции О. Озель.

В столице Турции все спокойно

Следует отметить, что первомайские шествия состоялись и в других городах Турции. Сильного обострения ситуации и иных происшествий в момент мероприятий зафиксировано не было. Однако участники акций переживают из-за перекрытой площади Таксим в Стамбуле, считая, что столкновения с полицией можно было избежать, допустив граждан к площади.

В Анкаре первомайская акция проходила в дали от центральных улиц, в районе Культурного центра Ататюрка. В турецкой столице все прошло спокойно.