Что произошло в Турции за два дня Курбан айта

Оживленное транспортное движение во время праздничных дней по случаю Курбан Байрама в Турции повлекло за собой большое количество несчастных случаев на дорогах. Долгие выходные дни привели к дорожно-транспортным происшествиям со смертельными исходами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как известно, в Турции в мусульманский праздник Курбан айт население отдыхает почти неделю. Каждый год турецкие граждане с нетерпением ждут затяжных выходных для того, чтобы по национальной традиции навестить родителей и близких в родных аулах, которые здесь называют «мемлекет», либо просто отправиться в путешествие по маршруту популярных туристических мест.

К сожалению, подобный усиленный трафик приводит к необратимым негативным последствиям для граждан. Как показывает практика, местные водители зачастую игнорируют правила дорожного движения и не пристегивают ремни безопасности, превышают скоростной режим.

Власти страны активно предпринимают меры по сокращению ДТП и несчастных случаев. На протяжении последних лет активно строятся новые автотрассы с обязательными разделителями между встречными полосами движения и освещением.

Во многих регионах действует система видеофиксации скорости, которая высчитывает не только скорость автомобиля в конкретный момент, но и его среднюю скорость на протяжении 150-200 км, о чем с помощью висящих над дорогой электронных табло информируется водитель и при нарушении автовладельцу автоматически выписывается внушительный штраф.

Также в пик внутренней миграции граждан, усиливая меры предупреждения, контроля транспортных потоков и фиксации нарушений, на междугородних трассах ежедневно выставляются дополнительные кордоны полиции и жандармерии. Однако, несмотря на все это, статистика остается неутешительной.

В министерстве внутренних дел Турции отмечают, что за два праздничных дня в период с 15 по 17 июня в результате 726 дорожно-транспортных происшествий по всей стране в общей сложности 16 человек погибло, 2 716 пассажиров получили травмы разной степени тяжести и увечья.

По данным ведомства, в 2023 году число автокатастроф со смертельным исходом сократилось на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и на 56% за последние 10 лет.

Но автотрассы и междугородние дороги в Турции по-прежнему остаются большим источником опасности.

Именно поэтому для граждан Казахстана, путешествующих по этой стране, рекомендуется перемещаться воздушным и железнодорожным транспортом.