НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что происходит в дальнейшем с оружием, которое добровольно сдают казахстанцы, рассказали в министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Говоря о предмете происхождения незаконного вооружения, как правило, большинство из них – это оружие, оставшееся по наследству, либо случайно найденное или приобретенное до введения ограничений по его регистрации», - сказал на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк.

По его словам, ранее до 1974 года оружие без учета раздавали для охраны животноводам.

«После всех проверочных мероприятий, сданное оружие и боеприпасы комиссионно уничтожаются с фиксацией процесса на видеозапись. Перед уничтожением вооружение подлежит разборке. Механическим путем деформируются стволы и механизмы так, чтобы ни одна из деталей не оставалась пригодной для дальнейшего использования», - пояснил Алексей Милюк.

Было отмечено, что в дальнейшем приведенное оружие в непригодное для стрельбы состояние переплавляется на предприятиях промышленности.

«Антикварное оружие и оружие, представляющее историческую ценность согласно правилам, может передаваться в натурные коллекции криминалистических подразделений или музеи Министерства внутренних дел», - добавил Алексей Милюк.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана разъяснили порядок добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся предметов вооружения. Также была названа цена, которую можно получить за добровольную сдачу оружия.