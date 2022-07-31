31 Июля 2022 13:25

Что происходит в «Астана Опера» в период межсезонья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что происходит в «Астана Опера» в период межсезонья? Этот вопрос может волновать многих людей, прогуливающихся летом возле величественного здания столичного театра. В рамках репортажей, рассказывающих о жизни закулисья, на этот раз МИА «Казинформ» предлагает читателям увидеть, как устроена сцена – сердце театра.

Первая ассоциация, возникающая с театром в летний период, – тишина. Но, несмотря на то, что театральный сезон завершен, жизнь здесь продолжает кипеть. Если вы заглянете за кулисы, то увидите, что машинисты сцены работают не покладая рук.

Весь сезон они занимались установкой декораций спектаклей и управлением сценической техникой, сейчас дежурная бригада в составе машинистов полностью осматривает технику, приводят в порядок устройства, готовят технику к новому сезону.

На протяжении многих лет сотрудники управления машинерии сцены активно трудятся под непосредственным руководством Виктора Караре, заместителя директора «Астана Опера» по художественно-производственным вопросам и эксплуатации здания.

«Репертуар нашего театра очень богат, в «Астана Опера» ставятся технически сложные спектакли с большими интересными декорациями, аналогов которым нет практически ни на одной сцене мира. Кроме того, в нашем театре проходят концерты других творческих коллективов, и чтобы они состоялись, шли по плану, перед новым сезоном мы должны проводить профилактические работы», - рассказал начальник управления машинерии сцены Талгар Татмаков.

«Управление нижними и верхними механизмами сцены может осуществляться с пульта одним оператором, то есть все автоматизировано, что показывает удивительные технические возможности сцены «Астана Опера». В Центральной Азии такое оснащение есть только в нескольких театрах, и мы по праву входим в топ лучших сцен мира. Она представляет собой пространство в 3 тыс. кв. м, разделенное на четыре площадки: два «кармана», аван- и арьерсцена. Кроме того, она может опускаться и подниматься на 5 м. Мы имеем возможность за несколько минут представить вниманию зрителей наши декорации при помощи правосторонней, левосторонней части сцены, скрытой от глаз публики, а также благодаря ее вращению, - пояснил Талгар Татмаков.

Машинисты сцены регулярно проходят повышение квалификации, к примеру, в прошлом сезоне немецкие специалисты провели с ними недельное обучение. К слову, приглашенные для обучения профессионалы из Германии стояли у истоков создания механизма сцены «Астана Опера». Абай Ержанов, давно работающий в театре, рассказал, что всегда делится опытом с пополнившими команду молодыми коллегами.

«Работа машиниста сцены очень ответственная, ведь в первую очередь нужно соблюдать требования технической безопасности. Декорации, которые не помещаются на складе театра, хранятся в специально отведенных местах вне театра, поэтому их приходится привозить сюда на фурах. Например, декорации оперы Дж. Верди «Аида» настолько велики, что их перевозят в театр в 17-ти 40-футовых контейнерах. Затем мы сами все это выгружаем и готовим сцену к выступлению. Изначально такой масштабный монтаж декораций мы создавали за пять дней, но сейчас дошли до этапа, когда подготовка идет уже за два дня», — рассказал Абай Ержанов. В беседе он поделился также, что участвовал в подготовке сцены к спектаклю во время гастролей «Астана Опера» в Китае, Италии, Испании, Венгрии.

Отправляясь в гастрольный тур, машинисты сцены накануне поездки изучают место назначения. Поскольку установка декораций требует времени, они выезжают на гастроли заранее, готовят сцену до приезда артистов и осуществляют демонтаж декораций в ограниченные сроки уже после выступлений.

Их работа не сводится только к установке декораций и управлению техникой. Часть сотрудников занимается подготовкой элементов декораций к следующей сцене, а другие следят за тем, чтобы артисту, выступающему на сцене, ничего не угрожало. Ведь во время спектакля декорации не стоят на одном месте, они меняются во всех картинах, некоторые из них опускаются, какие-то поднимаются. На вопрос, «Какой из спектаклей машинисты считают самым сложным?», ответы были разные. Звучали такие названия, как «Аида» Дж. Верди, «Биржан-Сара» М. Тулебаева, «Тоска» Дж. Пуччини и другие.

Во время спектакля или концерта машинисты сцены одеты в классическую черную одежду, потому как нередко их видно в работе во время представления.

«Наши машинисты могут сменить несколько тонн декораций за считанные секунды с помощью дистанционного управления. Например, в опере «Абай» Ахмета Жубанова, Латифа Хамиди в мгновение ока исчезает дом Абая и сцена меняется на ровную площадь. А в опере Дж. Верди «Аида» при переходе к последнему четвертому действию, декорации одновременно поднимаются вверх при помощи 200 шестов. После того, как декорации «уходят» наверх, артисты остаются на нижнем уровне сцены. У зрителей, сидящих в партере, создается впечатление, что они и сами оказываются в подземелье. Еще удивительно то, что при движении более 100 машин не раздается ни единого звука, со сцены слышны только голоса певцов. Эта опера ставится во многих театрах, но только на нашей сцене она выглядит такой грандиозной и захватывающей», - говорят сотрудники управления машинерии.

«Астана Опера» технически оснащена настолько, что театру под силу ставить любой самый сложный шедевр мировой классики. В этом можно убедиться лично, посетив главную сцену страны уже в новом Х юбилейном сезоне.









Фото: пресс-служба Астана Опера