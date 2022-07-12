Что происходит с нашим организмом в сильную жару и как ему помочь

Организм реагирует на повышение температуры увеличением притока крови к коже, выводя тепло на поверхность тела. При этом выделяется пот, который испаряется и охлаждает тело.
Но потоотделение приводит к потере жидкости и солей, и, что очень важно, в организме изменяется баланс между ними.
Это, в сочетании со снижением кровяного давления, может привести к тепловому истощению. Его симптомы включают:
- головокружение;
- тошноту;
- обморок;
- спутанность сознания;
- мышечные судороги;
- головные боли;
- обильное потоотделение;
- усталость.
Если кровяное давление падает слишком сильно, повышается риск сердечного приступа.
Почему организм так реагирует?
Человеческий организм стремится поддерживать температуру тела не выше 37,5°C, будь то в зимнюю метель или в летнюю жару. Это температура, к которой наш организм приспособился в процессе эволюции.
Но когда погода становится все жарче, организму приходится прилагать больше усилий для поддержания оптимальной температуры тела.
Он расширяет больше кровеносных сосудов ближе к поверхности кожи, чтобы вывести излишнее тепло наружу, и тело начинает потеть.
Когда пот испаряется, это резко увеличивает потерю тепла на поверхности кожи.
Тепловое истощение
Если организм нагревается до 39-40°C, мозг дает команду мышцам замедлиться - наступает ощущение усталости.
При температуре 40-41°C возможно тепловое истощение, а при температуре выше 41°C организм начинает отключаться.
Начинают нарушаться химические процессы, клетки разрушаются, возникает риск отказа многих органов.
В этих условиях тело не может даже вспотеть, потому что приток крови к коже прекращается, и она становится холодной и липкой.
Тепловой удар - который может произойти при любой температуре выше 40°C - требует профессиональной медицинской помощи, и если не оказать ее немедленно, шансы на выживание могут быть невелики. - погрузить человека в ледяную воду или приложить пакеты со льдом к паху и подмышкам, где расположены важные артерии, но все зависит от того, как долго тело находилось в условиях повышенной температуры. Лучший метод охлаждения
Джордж Хэвенит, профессор физиологии окружающей среды и эргономики из университета Лафборо, говорит, что влажность - количество влаги в воздухе - играет решающую роль в том, сколько пота может выделить наш организм.
Если влажность высокая, наша способность потеть снижается, и мы чувствуем себя плохо. А вот в жарких и сухих условиях пот может помочь.
«Мы можем испарять много влаги с кожи, но при этом мы должны ее вырабатывать, - говорит профессор Хэвенит. - Это означает, что можно быстро достичь очень высокой скорости потоотделения, но количество производимого телом пота ограничено».
Так, человеку, бегущему со скоростью около 15 км в час при температуре до 37°C, придется вырабатывать четыре литра пота в час.
Жара действительно убивает?
Высокая температура может стать причиной смерти. В большинстве случаев это инфаркты и инсульты, вызванные нагрузкой, связанной с попытками поддерживать температуру тела на стабильном уровне.
Когда температура воздуха превышает 25°C-26°C, растет и уровень смертности.
Однако, согласно наблюдениям ученых, смертность, как правило, вызвана более высокими температурами весной или в начале лета, а не в «пик лета», причем первые 24 часа тепловой волны значительно опаснее.
Это может быть связано с тем, что с наступлением лета мы начинаем менять свое повседневное поведение и постепенно привыкаем справляться с жарой.
Кто больше подвержен риску
Пожилой возраст или некоторые хронические заболевания (например, болезни сердца) могут привести к тому, что люди будут хуже справляться с нагрузкой, которую оказывает на организм жара.
При диабете организм быстрее теряет воду, а некоторые осложнения этого заболевания могут изменить состояние кровеносных сосудов и способность к потоотделению.
Дети и малоподвижные люди также более уязвимы. Болезни мозга, такие как деменция, могут привести к тому, что люди не будут осознавать жару или не смогут никак себе помочь.
Бездомные, проводящие основную часть времени под открытым небом, а также жители нагревающихся сильнее квартир на верхних этажах, тоже рискуют больше других.
Что делать, если у человека тепловое истощение или тепловой удар
- Если человека удается охладить в течение получаса, то тепловое истощение обычно не приводит к серьезным последствиям.
- Перенесите пострадавшего от жары в прохладное место.
- Положите на спину и слегка приподнимите его ноги.
- Дайте выпить много воды - спортивные напитки или жидкость для регидратации тоже подойдут.
- Охладите кожу - обрызгайте прохладной водой или обтирайте губкой и обдувайте веером.
- Также помогут холодные пакеты в области подмышек или шеи.
- Однако если человек не приходит в себя в течение 30 минут, за этим обычно следует тепловой удар.
- Это экстренная медицинская ситуация, и вам нужно немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью.