12 Июля 2022 08:18

Что происходит с нашим организмом в сильную жару и как ему помочь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необычно жаркая погода, отсутствие вентиляции, теснота, интенсивные физические нагрузки - все эти факторы могут способствовать повышению температуры тела. Если не принимать меры, это может представлять серьезный риск для нашего здоровья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Тепловое истощение происходит, когда организм перегревается, часто во время физической активности в жаркой среде.

Если температура тела превышает 40 градусов Цельсия, организм теряет способность к самоохлаждению. В итоге может случиться тепловой удар, который может привести к летальному исходу.

Вот что нужно знать об опасности повышения температуры тела для здоровья.

Как экстремальная жара влияет на наш организм

Когда тело нагревается, кровеносные сосуды расширяются. Это приводит к снижению кровяного давления и заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы гонять кровь по организму.

Это может вызвать легкие, но неприятные симптомы - зудящую сыпь или отекшие ноги.