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    15:53, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    Что происходит на Петропавловской ТЭЦ-2

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Строительство газоходов завершается, обрушившуюся дымовую трубу полностью разобрали. О ситуации на Петропавловской ТЭЦ-2 на заседании областного акимата проинформировал генеральный директор АО «Севказэнерго» Олег Перфилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным О. Перфилова, в работе на теплоцентрали – пять котлов, один находится в резерве. До конца октября планируют запустить еще пять.

    «Дымовая труба полностью разобрана, мусор вывезен, площадка пустая. Заканчивается наружный ремонт второй дымовой трубы. Газоходы от второй дымовой трубы построены до котла №4. Сейчас идет строительство газоходов в котлам №1 и №3. Ожидаем окончания работ примерно 15-20 октября. В течение октября поочередно из ремонта выйдут котлы № 4, 6 и 7, подключим №1. Таким образом, до конца октября в работе будут 10. В течение ноября закончим восстановление котла №3. По турбинному оборудованию – все по графику. 20 октября закончится ремонт турбины №7. Наращивание золоотвала завершится в ближайшие две недели, помешала погода. В соответствии с ожидаемым температурным режимом и графиком выхода оборудования из ремонта нет сомнений, что мы обеспечим теплофикационный график», - сообщил О. Перфилов.

    Он добавил, что запас угля на ТЭЦ составляет 225 тыс. тонн при нормативе 119 тыс., мазута – 705 тонн при месячном расходе около 300 тонн. Контракт на социальный мазут подписан, в октябре ожидают поставку 600 тонн.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ЖКХ Происшествия
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