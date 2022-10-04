Что происходит на Петропавловской ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Строительство газоходов завершается, обрушившуюся дымовую трубу полностью разобрали. О ситуации на Петропавловской ТЭЦ-2 на заседании областного акимата проинформировал генеральный директор АО «Севказэнерго» Олег Перфилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным О. Перфилова, в работе на теплоцентрали – пять котлов, один находится в резерве. До конца октября планируют запустить еще пять.

«Дымовая труба полностью разобрана, мусор вывезен, площадка пустая. Заканчивается наружный ремонт второй дымовой трубы. Газоходы от второй дымовой трубы построены до котла №4. Сейчас идет строительство газоходов в котлам №1 и №3. Ожидаем окончания работ примерно 15-20 октября. В течение октября поочередно из ремонта выйдут котлы № 4, 6 и 7, подключим №1. Таким образом, до конца октября в работе будут 10. В течение ноября закончим восстановление котла №3. По турбинному оборудованию – все по графику. 20 октября закончится ремонт турбины №7. Наращивание золоотвала завершится в ближайшие две недели, помешала погода. В соответствии с ожидаемым температурным режимом и графиком выхода оборудования из ремонта нет сомнений, что мы обеспечим теплофикационный график», - сообщил О. Перфилов.

Он добавил, что запас угля на ТЭЦ составляет 225 тыс. тонн при нормативе 119 тыс., мазута – 705 тонн при месячном расходе около 300 тонн. Контракт на социальный мазут подписан, в октябре ожидают поставку 600 тонн.