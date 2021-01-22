Что приводит к развитию рака шейки матки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР) Диляра Кайдарова пояснила, какие факторы и риски провоцируют рак шейки матки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, фактор, который провоцирует рак шейки матки – вирус папилломы человека. Сегодня весь мир об этом знает. Вирус папилломы человека с 16 по 18 подтипы вызывает рак шейки матки. В связи с тем, что у нас в стране ВПЧ скрининг еще не принят, женщинам необходимо ежегодно проверяться. Когда будет введен ВПЧ скрининг, тогда раз в пять лет можно приходить на прием к гинекологу», - отметила доктор.

Также, по ее словам, частая смена половых партнеров и еще несколько факторов приводят к развитию рака шейки матки

«Незащищенный секс, наличие различной инфекции (и бактериальной, и вирусной) приводят к развитию рака шейки матки. Когда молодые девушки начинают рано жить половой жизнью, происходит частая смена партнеров, то попадает инфекция, девочки заражаются вирусом от мальчиков. На фоне молодого организма на слизистую шейки матки происходит большое влияние и бактерий, и вирусов. В течение 10, 15, 20 лет у данной девочки может развиться рак. Заболеваемость приходится на возраст свыше 40 лет. Но хотелось бы сказать о том, что рак помолодел. Девочки 1992 года приходят к нам с раком шейки матки», - пояснила Диляра Кайдарова.

Напомним, с 18 января началась Всемирная неделя по осведомленности рака шейки матки.



