Что приводит к распространению ВИЧ-инфекции среди населения

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Диагноз ВИЧ-инфекция у многих продолжает вызывать ужас и панику, в том числе у медицинских работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области.

Препятствия для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции:

• самые различные группы населения оказываются по тем или иным причинам лишены права на сохранение здоровья;

• подростки и молодые люди оказываются лишены доступа к адекватной информации о безопасном сексуальном поведении;

• криминализация мешает потребителям наркотиков защитить себя от ВИЧ;

• предрассудки и преследования не дают гомосексуалистам возможности адекватно заботиться о своем здоровье;

• у каждого человека есть возможность не допустить передачи вируса, практикуя защищенный секс и отказавшись раз и навсегда от употребления инъекционных наркотиков. Однако многие этого не делают, потому что думают: «Я не такой, как они, ВИЧ меня не касается». Это и приводит к распространению ВИЧ-инфекции среди населения;

• ВИЧ-инфицированные, боясь огласки, не получают необходимого лечения вовремя, что угрожает их жизни.

В Республике Казахстан медико‐социальная помощь людям, живущим с ВИЧ и больным СПИД, оказывается в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 г. No 193‐IV. Так статья 112, главы 19 Кодекса определяет следующие гарантии государства в вопросах профилактики, диагностики и лечения ВИЧ‐инфекции и СПИД:

• доступность и качество добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского обследования на бесплатной основе, обеспечение динамического наблюдения, предоставление психосоциальных, юридических и медицинских консультаций;

• медицинская помощь и лекарственное обеспечение в пределах ГОБМП;

• социальная и правовая защита;

• недопущение каких‐либо форм дискриминации в связи с характером заболевания;

• осуществление профилактических мероприятий по снижению риска передачи ВИЧ‐инфекции от матери плоду.