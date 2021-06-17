НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что приводит к профессиональному выгоранию врачей, рассказала председатель Казахстанского общества врачей-гематологов Ирина Пивоварова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От постсоветского пространства нам досталось наследие: тонны отчетов и учетных медицинских форм. К ним прибавляются новые. Что мы, врачи, ждем от цифровизации и хотим ли мы ее? Конечно, да. В чистом виде мы ожидали, что будет сформирована Big Data. Медицинские данные, их совокупность, различные взаимодействия формируют так называемое клиническое решение. Сейчас весь мир понимает ценность этого, все охотятся за медицинскими данными, потому что из этого формируются клинические решения, протокол, какие- то анализы. Это позволяет внедрять интеллектуальных помощников. Мы очень надеемся уйти от «стучания» пальцев по клавиатуре и перейти на какие-то дисплейные формы. Мы ждем, что наше оборудование будет реально интегрировано. Врач все равно рядом с пациентом, он смотрит ему в глаза, а не в компьютер», - отметила она.

По ее словам, то, что происходит сейчас, возможно, это этап развития, но, тем не менее, это некая имитация цифровизации, потому что все те тонны бумажных форм и отчетов, которые мы унаследовали, просто перекочевали на дисплей компьютера.

«Мы продолжаем что-то вбивать, вносить в таблицы, графики заполнять. Это приводит к профессиональному выгоранию. У нас есть такая шутка между врачами: пациент мешает врачу работать, потому что нам нужно работать с пациентом, регистрировать данные, а не заполнять какие-то формы и отчеты», - сказала Ирина Пивоварова.