Что препятствует строительству заводов в СЭЗ «Химпарк «Тараз»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С реализацией проекта специальной экономической зоны «Химический парк «Тараз» в Шуском районе ознакомился на месте аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Напомним, «Химпарк «Тараз» является десятой по счету специальной экономической зоной на территории Казахстана. Проект СЭЗ «Химпарк Тараз» презентован на международном форуме «TARAZ INVEST-2012» ТОО «Объединенная химическая компания» АО ФНБ «Самрук-Казына». Здесь планировалось создать новые химические заводы на основе высокоэффективных технологий.

Специальная экономическая зона предполагает создание благоприятных условий для инвесторов, выгодных преференций и льгот, предоставление необходимых ресурсов и инфраструктуры.

Несмотря на то, что в СЭЗ «Химпарк Тараз» созданы все условия для привлечения иностранных инвесторов, произошло сокращение числа предприятий, которые должны были здесь построить свои производства.

Для возведения предприятий в Шуском районе выделен земельный участок площадью 505 га. Вблизи СЭЗ проходят железная и магистральная дороги, высоковольтные линии протяженностью 2,8 км, находится подстанция на 125 мегаватт. Водоснабжение может обеспечить Тасоткельское водохранилище, находящееся в Шуском районе. К территории СЭЗ построено 5,8 км автодороги от трассы Мерке – Бурылбайтал. Проложено 6,4 км подъездных железнодорожных путей. Завершены работы по обеспечению будущих предприятий электроэнергией, водо- и газоснабжением. Возведены очистные сооружения, пожарное депо, контрольно-пропускной пункт, административно-бытовой комплекс.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, СЭЗ «Химпарк Тараз» в ходе рабочей поездки по Шускому району посетил аким области Аскар Мырзахметов и встретился с предпринимателями, желающими реализовать свои проекты на территории СЭЗ. В ходе встречи обсуждались запланированные проекты сахарного завода ТОО «Qyzylsha» и производство картофеля «фри» ТОО «Farm Frites».

Предприятие по переработке сахарной свеклы запланированной мощностью более 100 тыс. тонн сахара в год и стоимостью более 80 млрд. тенге заранее решило обеспечить себе сырьевую базу, засеяв в этом году сахарную свеклу на площади 300 га, которую намерено увеличить до 15 и более тыс. га. Планировалось, что компания будет работать как на собственном, так и на давальческом сырье. Также определены объемы необходимых ресурсов - 1 млн кубометров воды и 44 млн кубометров природного газа. Рабочие места на этом предприятии получат 300 местных жителей. На период строительства к работам должны привлечь около 500 человек.

Отметим, что в свое время сахарная свекла в Жамбылской области выращивалась на площади более 40 тыс. га. Свекловодческие хозяйства, имея все необходимые кадровые, технические и мелиоративные ресурсы, ставили всесоюзные рекорды.

«В ходе встречи с инвесторами были озвучены вопросы, которые препятствуют старту строительства, - пояснили в пресс-службе акима области. - Глава региона отметил, что повлияет на решение земельного вопроса и поручил начать строительство сахарного завода, не затягивая время. Владельцы проектов заверили, что приступят к строительству завода в октябре этого года. Ожидается, что предприятие, способное переработать 8 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки, будет полностью запущено в 2022 году».





На совещании в Шуском районе Аскар Мырзахметов отметил, что местные власти должны быть заинтересованы в скорейшей реализации проектов, планируемых в специальной экономической зоне, и принять участие в привлечении инвесторов. «Ответственные лица должны всесторонне принимать участие в решении возникающих у инвесторов проблем», - подчеркнул глава жамбылского региона.





Реализация проекта «Химпарк «Тараз» должна улучшить социально-экономические показатели региона, повысить налоговые поступления, дать возможность развития смежных отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса, прибавить рабочие места.



