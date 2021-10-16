Что предусмотрено в Нацпроекте «Здоровая нация»
«Необходимо отметить, что поручения Главы государства, озвученные в Послании, по укреплению санитарно-эпидемиологической службы и развитию отечественного лекарственного производства нашли отражение в национальном проекте «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», - сказал Алексей Цой.
Вместе с тем, по словам министра, национальный проект учитывает стратегические документы страны, такие как:
Общенациональные приоритеты;
Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года;
Предвыборная программа партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!».
«Национальный проект является правопреемником Государственной программы развития здравоохранения РК и включает конкретные, достижимые задачи до 2025 года. Также, Министерством разрабатывается Концепция развития здравоохранения, которая отражает долгосрочные перспективы, а также операционную деятельность отрасли», - добавил Алексей Цой.
Национальный проект состоит из 4 направлений:
первое направление связано с повышением доступности и качества медицинской помощи;
второе направление призвано сформировать современную систему эпидемиологического прогнозирования и реагирования;
третье направление будет способствовать развитию отечественной фармацевтической отрасли;
и четвертое направление направлено на увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта.
Ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о прогнозе заболеваемости коронавирусом.