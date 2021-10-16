Что предусмотрено в Нацпроекте «Здоровая нация»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что предусмотрено в Национальном проекте «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что поручения Главы государства, озвученные в Послании, по укреплению санитарно-эпидемиологической службы и развитию отечественного лекарственного производства нашли отражение в национальном проекте «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», - сказал Алексей Цой.

Вместе с тем, по словам министра, национальный проект учитывает стратегические документы страны, такие как:

Общенациональные приоритеты;

Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года;

Предвыборная программа партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!».

«Национальный проект является правопреемником Государственной программы развития здравоохранения РК и включает конкретные, достижимые задачи до 2025 года. Также, Министерством разрабатывается Концепция развития здравоохранения, которая отражает долгосрочные перспективы, а также операционную деятельность отрасли», - добавил Алексей Цой.

Национальный проект состоит из 4 направлений:

первое направление связано с повышением доступности и качества медицинской помощи;

второе направление призвано сформировать современную систему эпидемиологического прогнозирования и реагирования;

третье направление будет способствовать развитию отечественной фармацевтической отрасли;

и четвертое направление направлено на увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о прогнозе заболеваемости коронавирусом.