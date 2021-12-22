Что предусматривает проект «Бюджет народного участия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На местном уровне с 2020 года в городах республиканского, областного значения и в столице реализуется «Бюджет народного участия». О том, что подразумевает этот проект, пояснили в Министерстве финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что главная цель внедрения «Бюджета народного участия» - вовлечение населения в распределение средств местного бюджета в рамках его формирования.

Население имеет возможность принять участие при распределении средств местного бюджета на благоустройство города. Это озеленение территории, строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков, создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты); ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен, ликвидация свалок, установка и ремонт беседок, скамей, урн; оборудование и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования; установка, ремонт и освещение спортивных, тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей, детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования.

«В процентном соотношении определен минимальный объем расходов, который направлен на реализацию проектных предложений жителей. Информация о реализуемых «проектах» и использовании средств на их финансирование обнародуется на интернет-ресурсах, в средствах массовой информации, а также в ходе отчетных встреч акимов с населением. На странице акиматов в модуле «Бюджет народного участия» все желающие в режиме реального времени могут отслеживать предложенные «проекты» жителей с указанием статусов, таймлайны, количества голосов в лаконичной, ясной и подробной форме.

Для проработки широкого внедрения новых практик бюджетирования, направленных на участие населения в управлении и контроле государственными финансами, Министерство финансов совместно со Всемирным Банком при участии сотрудников центральных и местных государственных органов 15 апреля 2021 года провели первый Международный онлайн-семинар на тему «Перспективы и вызовы развития партисипаторного бюджетирования. Опыт Казахстана, России и других стран». Также в Международном онлайн-семинаре приняли участие ведущие специалисты в области партисипаторного (инициативного) бюджетирования, непосредственно внедряющих с 2007 года в Российской Федерации», - пояснили в пресс-службе Министерства финансов РК.

В Послании Главы государства Касым-Жомаота Токарева народу Казахстана от 1 сентября 2021 года отмечено об успешном внедрении «Бюджета народного участия»: «Важным приоритетом является развитие местного самоуправления. В городах центрального подчинения и областных центрах успешно внедрен «бюджет народного участия». Реализованы десятки проектов по благоустройству в соответствии с реальными потребностями граждан. Это успешный опыт. Теперь необходимо увеличить долю «народного участия» в бюджете на благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство в 10 раз».

В в этой связи пунктом 59 ОНП по реализации Послания Главы государства предусмотрено мероприятие «Увеличение бюджета «народного участия» в программах благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства местных бюджетов в 10 раз (с доведением до уровня не менее чем 5%)» (срок исполнения - ноябрь 2021 года).

Для реализации пункта 59 ОНП утвержден приказ министра финансов РК от 18 ноября 2021 года №1192 «О внесении изменений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470 «Об утверждении Правил разработки проектов местных бюджетов». Приказом внесены изменения в Правила разработки проектов местных бюджетов, в части увеличения минимального объема расходов, направленных на реализацию проектных предложений жителей, от годового объема расходов бюджета города по функциональной группе 07 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

- для района в городе республиканского значения, столицы - не ниже 5% (ранее было 0,5%);

- для города областного значения и (или) для района в городе областного значения - не ниже 10 % (ранее был 1%).



