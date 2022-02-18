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Что предлагают молодым специалистам карагандинские медорганизации

18 Февраля 2022 21:05
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Что предлагают молодым специалистам карагандинские медорганизации

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Медицинский университет Караганды провёл для своих выпускников первую в этом году ярмарку вакансий. Интерны смогли пообщаться с потенциальными работодателями. Они узнали, какие условия созданы для молодых специалистов в Карагандинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году мы выпускаем 277 интернов по специальности «врач общей практики». Ярмарка вакансий проходила онлайн. В ней приняли участие 37 медицинских организаций Карагандинской области. Их представители подготовили презентации, ознакомили с вакансиями и социальными пакетами», – рассказала Жазира Мусаева, специалист Школы медицины.

По её словам, большинство медорганизаций было из Караганды, Жезказгана и районов. Молодым медикам предлагают подъёмные, возможность получить арендное жильё.

Выпускники смогли сделать предварительный выбор места будущей работы. Университет планирует провести ещё несколько ярмарок с участием представителей других областей Казахстана.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Общество   #Трудоустройство  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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