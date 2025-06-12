Что предлагают казахстанцам Alibaba, Wildberries и Halyk Market

Представитель Alibaba в Центральной Азии (Китай) Чингиз Шер предложил казахстанским производителям тестировать свою продукцию через Alibaba, а потом уже нацеливаться на рынки Китая и Южной Азии.

— Alibaba очень легко предоставляет эти возможности, чтобы вы могли как производитель тестировать, где вы можете продавать свои товары, кому это интересно. Просто надо подключаться к платформе и работать, — сказал на форуме Astana International Trade Forum Чингиз Шер.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

Директор по корпоративным связям Wildberries в Казахстане Казбек Кужимов рассказал, как маркетплейс подстраивается под казахстанского покупателя.

— Сегодня порядка 120 тысяч продавцов на Wildberries являются резидентами Казахстана и строительство собственных логистических центров в Астане и Алматы по нашим оценкам в среднем способствуют росту экономики региона до 5%. Это очень большой показатель для одного инфраструктурного объекта. Мы стараемся предоставлять новые сервисы, новые возможности, постоянно проводим обучение и привлекаем новых селлеров, — поделился Казбек Кужимов.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

Кроме этого, Wildberries перевел приложение на казахский язык.

— Мы постоянно тестируем и внедряем новые сервисы для продавцов из Казахстана. Недавно стала доступна экспресс-доставка силами продавца и доставка до двери, теперь можно заказать букет живых цветов или продукты питания, крупногабаритную мебель и технику, и все это будет доставлено в сжатые сроки. Также в данное время мы переводим сайт и приложение на казахский язык, уже переведено порядка 2 млн карточек товаров и работа в этом направлении еще продолжается, — сообщил Казбек Кужимов.

Председатель правления Halyk Finservice (маркетплейс Halyk Market) Мольдер Рысалиева рассказала о персонализированном маркетинге.