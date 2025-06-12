Что предлагают казахстанцам Alibaba, Wildberries и Halyk Market
Представители известных в Казахстане маркетплейсов стали гостями Astana International Trade Forum. На сессии «CEO Talks: Лидеры ритейла – курс на 2025» они рассказали, что сегодня предлагают маркетплейсы казахстанцам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.
Представитель Alibaba в Центральной Азии (Китай) Чингиз Шер предложил казахстанским производителям тестировать свою продукцию через Alibaba, а потом уже нацеливаться на рынки Китая и Южной Азии.
— Alibaba очень легко предоставляет эти возможности, чтобы вы могли как производитель тестировать, где вы можете продавать свои товары, кому это интересно. Просто надо подключаться к платформе и работать, — сказал на форуме Astana International Trade Forum Чингиз Шер.
Директор по корпоративным связям Wildberries в Казахстане Казбек Кужимов рассказал, как маркетплейс подстраивается под казахстанского покупателя.
— Сегодня порядка 120 тысяч продавцов на Wildberries являются резидентами Казахстана и строительство собственных логистических центров в Астане и Алматы по нашим оценкам в среднем способствуют росту экономики региона до 5%. Это очень большой показатель для одного инфраструктурного объекта. Мы стараемся предоставлять новые сервисы, новые возможности, постоянно проводим обучение и привлекаем новых селлеров, — поделился Казбек Кужимов.
Кроме этого, Wildberries перевел приложение на казахский язык.
— Мы постоянно тестируем и внедряем новые сервисы для продавцов из Казахстана. Недавно стала доступна экспресс-доставка силами продавца и доставка до двери, теперь можно заказать букет живых цветов или продукты питания, крупногабаритную мебель и технику, и все это будет доставлено в сжатые сроки. Также в данное время мы переводим сайт и приложение на казахский язык, уже переведено порядка 2 млн карточек товаров и работа в этом направлении еще продолжается, — сообщил Казбек Кужимов.
Председатель правления Halyk Finservice (маркетплейс Halyk Market) Мольдер Рысалиева рассказала о персонализированном маркетинге.
— До 50% снижение затрат на привлечение клиентов дает вам персонализированный маркетинг. У нас есть департамент, который мы называем фабрикой данных, он анализирует полностью поведение наших клиентов, где они находятся, где тратят деньги, какие категории они любят, где они сейчас находятся. Например, когда вы находитесь в аэропорту, вам может прийти смс о том, чтобы вы не забыли купить медицинскую страховку. Когда вы приезжаете в торговый центр, мы вам напомним о том, чтобы вы не забыли оплатить парковку. И точно так же этот персонализированный маркетинг мы используем и для того, чтобы предложить релевантную категорию тем людям, которые ищут эту категорию, — поделилась Мольдер Рысалиева.