Что предлагает Портал социальных услуг лицам с инвалидностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года поэтапно внедрен Портал социальных услуг. О том, какие возможности предоставит Портал пользователям, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала директор департамента развития политики социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК Альбина Боранбайкызы.

- Что предлагает инвалидам новый портал?

– Портал предоставляет право самостоятельного выбора технических средств и услуг реабилитации, сокращает сроки получения ТСР от 6 месяцев до 15 дней, обеспечивает прозрачность бизнес-процессов, исключает посреднические услуги, унифицирует цены и обеспечивает эффективное использование бюджетных средств, предоставляет широкий ассортимент и повышает качество товаров и услуг, обеспечивает равный доступ поставщиков ТСР и услуг, способствует повышению цифровой грамотности инвалидов.

На сегодняшний день на Портале зарегистрированы 795 медико-социальных учреждений и их отделений оказывающих специальные социальные услуги, 157 поставщиков ТСР, более 15 тыс поставщиков услуг индивидуального помощника, 262 – жестового языка, 79 – санаторно-курортного лечения, 135 поставщиков гарантированного социального пакета.

Для оперативного решения вопросов пользователей Портала, среди которых лица с ограниченными возможностями,, поставщики товаров и услуг, и представители местных исполнительных органов, создан контакт-центр в АО «Центр развития трудовых ресурсов».

С 7 июля текущего года контакт-центр принимает обращения по номеру Единого контакт-центра 1414. Звонки от населения принимаются бесплатно.

Вопросы и предложения по работе Портала, поступившие в контакт-центр, обрабатываются аналитиками-методологами и рассматриваются членами рабочей группы.

– Каковы результаты работы Портала за прошедший год?

– Более 266 тыс инвалидов получили технические средства реабилитации, более 6 тыс – услуги жестового языка, свыше 33 тыс – услуги индивидуального помощника, порядка 55 тыс – санаторно-курортное лечение. Также через Портал оформлено 212 тыс заказов на гарантированные социальные пакеты.

– Как лица с инвалидностью получают услуги через портал?

– Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

– А что включает в себя услуга по обеспечению лиц с инвалидностью средствами реабилитации?

– Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок. Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.

– Спасибо за беседу.