Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Что позволяет Головкину оставаться на вершине спортивного олимпа

Автор:  
Серик Сабеков
20 Июня 2020, 18:27
Что позволяет Головкину оставаться на вершине спортивного олимпа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) в эфире The Lockdown Tapes рассказал об одном из секретов своего успеха, передает МИА «Казинформ».

Видео с интервью размещено на YouTube-канале Matchroom Boxing. Ведущий Крис Ллойд через переводчика задал GGG ряд вопросов, начиная от тренировок с Джонатоном Бэнксом, лагеря в Биг Бэнксе, его семейной жизни и заканчивая планами на будущее.

«Я могу разделить свою приватную жизнь и профессиональный подход к своему делу. То есть, это то, что оставляет, наверное, меня на вершине еще, по крайней мере. То есть это надо уметь разделять. В том бизнесе, в котором я нахожусь, это должно быть раздельно однозначно. Я считаю, что это тебя не сохранит на более долгий срок, тебя это сохранит здоровым», - сказал Геннадий Головкин, отвечая на вопросы.

В ходе интервью GGG признался в том, что хотел бы провести бой в Казахстане, назвал обстоятельства, при которых он завершит карьеру, и высказался против коррупции в боксе.

Месяц назад Геннадий Головкин рассказал о том, что он сделает в первую очередь после карантина.

«Первым делом после карантина отправлюсь в боксёрский зал. А вы по чему за это время соскучились больше всего?» - написал Геннадий в Instagram.

Позже сопромоутер Головкина (40-1-1, 35 КО) Эдди Хирн сообщил, когда казахстанский боксер может провести свой следующий бой.


Спорт   Головкин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку