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Что пожелал Димаш Кудайберген своим поклонницам на 8 Марта

8 Марта 2020 12:17
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Что пожелал Димаш Кудайберген своим поклонницам на 8 Марта

РИГА. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поздравил женщин с 8 Марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Поздравляю вас с 8 Марта. Хотел бы пожелать вам самого наилучшего - счастья, любви, семейного благополучия, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы дети росли достойными людьми, чтобы ваши мужья любили вас очень сильно, чтобы ваши родные жили долго и счастливо», - обратился к своим поклонницам Димаш Кудайберген на концерте в Риге накануне праздника.

Видео обращения артиста опубликовал его эстонский фанклуб в Instagram.

Напомним, 7 марта в Риге состоялся концерт Димаша , собравший поклонников певца из более 30 стран.

Завтра, 9 марта, Димаш Кудайберген выступит в Москве, 11 марта – в Киеве, 19 марта – в Гамбурге, 21 марта – в Дюссельдорфе, 25 марта – в Праге, 29 марта в Штутгарте и 4 апреля – в Минске.

Как сообщалось ранее, в рамках Arnau tour Димаш даст 11 концертов.


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Ключевые слова: Культура, Димаш Кудайберген,
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Ринат Дусумов

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