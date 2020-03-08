Что пожелал Димаш Кудайберген своим поклонницам на 8 Марта

РИГА. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поздравил женщин с 8 Марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поздравляю вас с 8 Марта. Хотел бы пожелать вам самого наилучшего - счастья, любви, семейного благополучия, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы дети росли достойными людьми, чтобы ваши мужья любили вас очень сильно, чтобы ваши родные жили долго и счастливо», - обратился к своим поклонницам Димаш Кудайберген на концерте в Риге накануне праздника.

Видео обращения артиста опубликовал его эстонский фанклуб в Instagram.

Напомним, 7 марта в Риге состоялся концерт Димаша , собравший поклонников певца из более 30 стран.

Завтра, 9 марта, Димаш Кудайберген выступит в Москве, 11 марта – в Киеве, 19 марта – в Гамбурге, 21 марта – в Дюссельдорфе, 25 марта – в Праге, 29 марта в Штутгарте и 4 апреля – в Минске.

Как сообщалось ранее, в рамках Arnau tour Димаш даст 11 концертов.