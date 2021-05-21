Что появится в столичном дворце «Жастар» после реконструкции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о том, как изменится дворец «Жастар» после реконструкции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Instagram Алтая Кульгинова.

«В столице есть ряд знаковых объектов, которые на протяжении нескольких десятилетий являлись местами притяжения. Это как спортивные объекты, так и культурные учреждения.

К примеру, дворец «Жастар» был построен 47 лет назад. С того момента он является визитной карточкой города. Сейчас в здании мы проводим капитальный ремонт, ранее данный объект не ремонтировался, что привело к необходимости реконструкции: как облицовки, так и самих помещений, в том числе, бассейна, сцены и т.д. Но при этом уникальную роспись в фойе сохраним, как и полы из мраморированного известняка местного месторождения Тасколь.

Наша цель - чтобы подобные культурные и спортивные объекты работали не от случая к случаю, не от мероприятия к мероприятию, а чтобы всегда были открыты для наших горожан и гостей столицы. Сами помещения не должны внутри пустовать, к примеру, в спортивных объектах выделяем часы для занятий детям, что касается дворца «Жастар», то разработали концепцию по его наполнению.

Дворец «Жастар» будет своего рода новой зоной для креативного кластера, где будут расположены картинные галереи, коворкинг-центры для молодежи, зоны для перформанса и т.д. Молодежь сможет здесь реализовывать свой потенциал, обсуждать идеи, предложения, обмениваться опытом и мнениями. Таким образом, дворец «Жастар» уже в этом году станет своего рода творческим хабом для креативной молодежи.

Глава государства уделяет особое внимание созданию условий для развития творческого потенциала молодежи», - написал аким столицы.