+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Что повлияло на рост темпов производства, рассказали в Правительстве

11 Августа 2021 10:25
Поделиться:
Что повлияло на рост темпов производства, рассказали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин назвал причины роста темпов производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Об укреплении курса тенге заявили в Нацбанке
О подготовке к новому учебному году рассказал министр образования Принять меры по снижению инфляции поручил Аскар Мамин Какие регионы показывают наибольший рост темпов производства

«По итогам семи месяцев рост ВВП ускорился до 2,7%. Основным драйвером роста остается реальный сектор экономики. Динамика обеспечена ростом производства в промышленности, строительстве, а также устойчивыми темпами роста в сельском хозяйстве», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Рост в промышленности, по его словам, на 2,5% обеспечен за счет увеличения производства в обрабатывающем секторе на 5,9%.

«На повышение темпов производства повлиял рост в фармацевтическом производстве на 38,9%, машиностроении - на 22,7%, в том числе в автомобилестроении - на 34,7% и производстве локомотивов и вагонов - на 37,7%, нефтепереработке - на 8%, легкой промышленности - на 5,4%, производстве продуктов питания - на 3,9% и химической промышленности - на 1,9%», - отметил Премьер.

«Высокие темпы роста наблюдается в строительном секторе на 11,1% и вводе в эксплуатацию жилья на 10,3%», - заключил он.



Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Об укреплении курса тенге заявили в Нацбанке
О подготовке к новому учебному году рассказал министр образования
Принять меры по снижению инфляции поручил Аскар Мамин
Какие регионы показывают наибольший рост темпов производства
Популярное
1 Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
2 Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
3 Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
4 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
5 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
6 Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
Читайте также
Какие регионы показывают наибольший рост темпов производства
Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив