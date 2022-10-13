13 Октября 2022, 12:02

Что повлияло на рост притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным Национального банка РК, за последние пять лет Казахстан ежегодно привлекал более 20 млрд долл. США прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Исключение составил 2020 год: из-за пандемии COVID-19 инвестиционные потоки сократились в мире в целом на 35%, а в Казахстане — на 29,8%, до 17,2 млрд долл. США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Однако уже в 2021 году валовой приток ПИИ в РК достиг 23,8 млрд долл. США — сразу на 38,9% больше, чем в 2020-м. Впрочем, до уровня ПИИ 2019 года (24,4 млрд долл. США) Казахстану не хватило 0,6 млрд долл. США. В то же время результаты оказались даже выше прогнозов отвечающего за привлечение инвестиций Министерства иностранных дел РК, которое планировало к концу 2021 года обеспечить приток ПИИ на сумму более 19 млрд долл. США.

В августе 2022 года инвестиционный климат в Казахстане высоко оценил Государственный департамент США, отметив в своем отчете значительный прогресс в создании рыночной экономики.

Такой рост притока ПИИ в Казахстане объясняется восстановлением экономики и возвращением к «докоронакризисной» активности.

В январе 2022 года Казахстан возобновил безвизовый режим для граждан 54 стран, включая США, Великобританию, Германию и Японию. А в прошлом году ввел инвестиционный налоговый кредит, позволяющий предпринимателям отсрочить налоги на срок до трех лет.

Аналитики Госдепа считают рост ПИИ, в числе прочего, результатом принятых мер по упрощению процедур открытия и ведения бизнеса, таких как онлайн-регистрация любого бизнеса через портал Электронного правительства и введение нового вида инвестиционного договора.

Большинство процедур теперь можно пройти в режиме онлайн. Ранее иностранные инвесторы часто жаловались на проблемы с заключением контрактов и лицензированием.

Привлечение иностранных инвестиций — один из ключевых приоритетов для Казахстана. В июне 2022 года Правительство утвердило новую инвестиционную политику до 2026 года, согласно которой РК изменит подход к инвестициям в направлении конкурентоспособного производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

Каким будет объем ПИИ в 2022 году, еще предстоит выяснить. За первое полугодие показатель уже составил 14,5 млрд долл. США — сразу на 28,2% больше, чем годом ранее. Показатели текущего года превысили прошлогодние и в первом, и во втором квартале.

В феврале Президент Касым-Жомарт Токаев заверил, что обеспечит стабильный и привлекательный климат для инвестиций. Для этого он пообещал положить конец чрезмерной роли монополий и олигополий в экономике. А в марте объявил о реформах, которые могут привлечь инвестиции за счет расширения приватизации и борьбы с коррупцией.

В 2021 году в разрезе отраслей наибольший объем прямых иностранных инвестиций был зафиксирован в промышленности, торговле, а также в сферах финансовой и страховой деятельности, транспорта и строительства.

В целом в отраслевой структуре по-прежнему доминирует горнодобывающая промышленность, на которую в 2021 году пришлось 40,8% всех ПИИ (непосредственно на добычу нефти и газа — 28%). Второе место заняла обрабатывающая промышленность - 22% портфеля. Кстати, согласно новой инвестиционной политике, ключевым драйвером повышения конкурентоспособности станет именно сегмент переработки.

По данным Нацбанка, объем ПИИ в горнодобывающую промышленность за 2021 год вырос на 18,4% по отношению к 2020-му, в обрабатывающую промышленность — на 68,1%, в торговлю и авторемонт — на 47,2%, в сферу финансовой и страховой деятельности — на 57,2%, в транспортно-логистическую сферу — на 12,8%, в строительство — на 42,6%.

Объем инвестиций в сферы образования, здравоохранения и социальных услуг, а также искусства, развлечений и отдыха уменьшился с 23,2 млн долл. США в 2020 году до 8,9 млн долл. США в 2021-м.