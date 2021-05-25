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    17:54, 25 Май 2021 | GMT +6

    Что повлияло на качественное исполнение бюджета Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель ревизионной комиссии по Нур-Султану Иманжусуп Акпомбаев в ходе совместного заседания постоянных комиссий маслихата города отметил, что по итогам прошлого года доходы бюджета составили 661 миллиард тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году отмечаем стабильную макроэкономическую ситуацию в столице, несмотря на негативную динамику отдельных видов экономической деятельности. По предварительным данным, за девять месяцев 2020 года ВВП в столице составил 5 триллионов тенге. При этом в республиканском объеме доля столицы составляет 209%, она занимает третью позицию по республике после Алматы и Атырауской области. ВВП на душу населения столицы достиг 4,3 миллиона тенге», - сообщил председатель ревизионной комиссии.

    При этом, несмотря на рост социально-экономических показателей, в 2020 году, как и в прошлые годы, сохраняется практика утверждения весьма пессимистического бюджета в столице по доходной части бюджета.

    Так, по итогам года доходы бюджета составили 661 миллиард тенге.

    «Вместе с тем, на качественное исполнение бюджета повлияло наличие дебиторской и кредиторской задолженностей. Дебиторская задолженность в 2020 году составила 44,6 миллиарда тенге. При росте общей суммы дебиторской задолженности также сохраняется высокая доля задолженности прошлых лет, которая в отчетный период составила 35 миллиардов тенге, или 78,4 %», - отметил Иманжусуп Акпомбаев.


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