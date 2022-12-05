Что повлияет на рынок жилья в Казахстане через 5-10 лет

5 Декабря 2022, 09:51

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе форума урбанистов в Актобе председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова рассказала о возможных изменениях на рынке жилья в Казахстане через 5-10 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Л.Ибрагимовой, в Казахстане граждане от 29 до 39 лет являются самыми активными потребителями и они влияют на рынок жилья. Однако их численность резко снизится через 5 лет.

«В Казахстане граждане от 29 лет до 39 лет являются активными потребителями, в этот период люди достигают наивысших доходов и активно потребляют товары и услуги. Сейчас в Казахстане на пике потребители в возрасте от 29 до 39 лет, это более 3 млн человек. Через 5 лет их число сократится до 1,7 млн человек, через 10 лет - до 1,3 млн человек. Это сильно повлияет на рынок жилья. Мы призываем больше копить и меньше потреблять», - заявила Л.Ибрагимова.

Она также отметила, что в Актюбинской области принимаются специальные программы для решения жилищного вопроса молодежи - из бюджета выделены 500 млн тенге для молодых актюбинцев в возрасте до 35 лет, специалистов с трудовым стажем.