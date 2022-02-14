Что повлечет за собой рост цен на нефть, рассказали в Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Болат Акчулаков назвал положительные и отрицательные стороны роста цен нефть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«96 долларов за баррель – да, такая новость сегодня была. Что я могу сказать, высокие цены на нефть – это, в принципе, более высокие поступления в бюджет и Нацфонд РК в первую очередь. Ведомство запланировало добычу нефти на этот год на уровне 87, 5 млн тонн, из которых 17,9 – это внутренняя переработка», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его мнению, в этом есть позитивные моменты для отечественной экономики.

«Представляете, какой объем нефти идет на экспорт? И, соответственно, если есть высокие цены на нефть, есть более высокие поступления – валютная выручка в первую очередь, поступления налогов растут, в этом ничего плохого нет», - отметил министр.

Однако, спикер считает, что рост цен на нефть влечет и некоторые негативные моменты.

«Единственное, когда очень высокие цены на нефть – это тоже не очень хорошо для отрасли, потому что растут цены на все сопряженные расходные материалы: на трубную продукцию, химические реагенты. То есть на все, что связано с процессом добычи. Цены тоже начинают расти и, к сожалению, когда цена на нефть падает потом, то цены на эти расходные материалы не в такой же динамике падают. От этого уже страдает экономика нефтедобывающих предприятий. Поэтому, думаю, предел комфортного коридора, допустим, 80 долларов (за баррель, прим. ред.) Выше, конечно, хорошо. Будем наблюдать, как будет развиваться ситуация на мировом рынке с нефтью», - заключил глава Минэнерго.

Ранее министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал о деятельности специальной комиссии по расследованию перегруза электрического транзита 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана».