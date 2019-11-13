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вчера 17:00
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Что повлечет создание общего финансового рынка в рамках ЕАЭС
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил законопроект «О ратификации Соглашения о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Создание общего финансового рынка предусматривает обеспечение взаимного признания лицензий в банковском, страховом секторе и секторе услуг на рынке ценных бумаг, недискриминационного доступа на финансовые рынки, совершенствование государственного регулирования и осуществления контроля и надзора на финансовых рынках», - пояснил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса.
Было отмечено, что соглашение определяет 7 направлений для гармонизации:
1. Требования к участникам финансовых рынков в отношении их создания, учреждения и деятельности;
2. Регулирование рисков в сфере финансового рынка в соответствии с международными стандартами;
3. Надзорные требования и порядок осуществления надзора за участниками финансового рынка;
4. Условия для взаимного признания лицензий;
5. Требования к раскрытию информации в сфере финансового рынка;
6. Приобретение долей (акций) в уставном капитале участников финансового рынка инвесторами государств-членов;
7. Требования по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг.
«Соглашением определен порядок проведения гармонизации. В течение 9 месяцев после вступления в силу Соглашения будет разработан План гармонизации, который предусматривает этапы и сроки проведения гармонизации», - добавил Ерболат Досаев.
Согласованные предложения по гармонизации согласно законодательства будут утверждаться Советом ЕЭК (уровень вице-премьеров) и внедряться в национальное законодательство, в том числе посредством международных соглашений.
В Нацбанке отмечают, что критерием гармонизации не будет выступать законодательство одной из стран ЕАЭС. Гармонизация будет проводиться на основе международных принципов и стандартов либо наилучшей международной практики.
Гармонизацию законодательства планируется завершить к 2025 году.
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