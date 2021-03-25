Что посмотреть в театре «Астана Балет» в апреле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подборку увлекательных по своему сюжету и удивительных по своей красоте спектаклей подготовил театр «Астана Балет» в своей апрельской афише. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Зрителям представят три полноформатных и масштабных спектакля - «Султан Бейбарс», «Жизель» и «Легенда о любви». Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана.

«Султан Бейбарс», 3-4 апреля.

Начало спектаклей в 18:00.

«Султан Бейбарс» в постановке главного балетмейстера театра Мукарам Авахри – это история о жизненном пути Султана Египта и Сирии - Бейбарса, которого многие историки считают родом из кыпчакских степей. На его аул было совершенно нападение варваров, которые забрали мальчика из отчего дома, чтобы продать на невольничьем рынке. Попав оттуда в мамлюкскую армию, Бейбарс становится воином, которого денно и нощно готовят к битвам. Благодаря своим выдающимся способностям, он становится ближайшим сподвижником султана, а после – возглавляет Мамлюкский султанат.

«Жизель», 9-10 апреля.

Начало спектаклей - 9 апреля в 19:30, 10 апреля в 18:00.

«Жизель» в постановке Рикардо Амаранте открывает новые грани старинного фантастического сюжета. История повествует о юной крестьянке Жизель, для которой мир, заключенный в любимом человеке, рушится в одночасье. Она не может вынести обман графа Альберта и умирает, превращаясь в вилису. По преданию, записанному Генрихом Гейне, незамужние девушки, преданные своими возлюбленными, превращаются в них – призрачных духов-вилис. По ночам, выходя из могил, они мстят за свою погубленную жизнь: любого встреченного мужчину они увлекают в смертельный танец. После смерти Жизель раскаявшийся Альберт приходит на кладбище. У ее могилы его ждет неминуемая гибель, но сила любви и прощение возлюбленной изменят привычный ход событий, и граф останется живым. В его сердце при этом навечно остается сожаление о потерянной любви.

«Легенда о любви», 16-17 апреля.

Начало спектаклей - 16 апреля в 19:30, 17 апреля в 18:00.

«Легенда о любви» - один из самых знаменитых балетных спектаклей советской эпохи, классика XX века. В нем сошлись четыре гениальных компонента, вознесшие искусство балета на небывалую высоту. Хореография прославленного Юрия Григоровича, в основе либретто - философская пьеса драматурга Назыма Хикмета. Колоритную и сочную музыку написал Ариф Меликов, а изящную и выразительную – при всей лаконичности – сценографию создал Симон Вирсаладзе. В основе сюжета - древняя восточная легенда. Две сестры – Мехменэ Бану и Ширин - страстно влюбляются в придворного художника Ферхада. Ширин сразу покоряет сердце прекрасного юноши, а взаимная любовь для Мехменэ Бану невозможна: когда-то она пожертвовала своей красотой ради спасения жизни сестры. Сбежавших из дворца влюбленных ждет тяжелое испытание, и Ферхад жертвует своей любовью ради спасения народа.

Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача, с 18 марта зрительская аудитория сокращается до 20% от заполняемости зала. Все мероприятия проходят при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, включающих в себя обязательное ношение масок, обработку рук, соблюдение социальной дистанции.