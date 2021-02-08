Что посмотреть в феврале в театре «Астана Балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Февральская афиша столичного театра «Астана Балет» насыщенна разнообразием спектаклей на любой вкус. До конца месяца коллектив представит несколько программ, в которые войдут как классические, так и неоклассические, а также современные постановки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

12-13 февраля на сцене театра состоится вечер одноактных балетов. В программе – работы бразильского хореографа Рикардо Амаранте «Longing» и «Love Fear Loss», а также постановка Дэвида Джонатана «Instinct». Мировая премьера балетов «Longing» и «Instinct» прошла в столичном театре в октябре прошлого года и получила массу положительных откликов от публики, ведь в своих работах хореографы поднимают актуальную во все времена тему поиска родной души, невыносимой тоски в разлуке и месте любви в нашей жизни.

19-20 февраля зрителей ожидает долгожданный показ знаменитого балета Юрия Григоровича «Легенда о любви» в сопровождении симфонического оркестра под руководством маэстро Армана Уразгалиева. Балет, ставший культовым сразу после своего рождения, снискал своему создателю славу человека, опередившего время. «Легенду о любви» называют балетом на пределе возможностей: сложнейшая техника и глубокий психологизм образов требуют от артистов высокого уровня мастерства.

27-28 февраля пройдет еще один вечер одноактных балетов, но на этот раз столичной публике представят три балета: «Серенада» Джорджа Баланчина, «Diversity» Рикардо Амаранте и «Триумф» Айнур Абильгазиной. У зрителей есть уникальная возможность узнать историю развития одного из прекраснейших искусств на планете, увидеть пластический рассказ о зарождении балетного искусства в Западном полушарии и насладиться триумфом классического танца, который не может оставить никого равнодушным.

«Отрадно видеть, что пандемия не погасила интерес публики к высокому искусству. Мы счастливы, что сегодня мы можем работать, представлять публике наши спектакли, пусть и для ограниченного количества людей. Наши артисты по-прежнему с полной самоотдачей выкладываются на сцене и, что удивительно, овации в конце выступления звучат также громко, как если бы мы выступали при полной посадке. Безусловно, мы понимаем всю ответственность, принимая зрителей в нашем театре. Поэтому мы очень тщательно следуем всем предписаниям главного санитарного врача о социальной дистанции, дезинфекции помещений, ношении масок и многим другим правилам, которые стали неотъемлемой частью новой реальности. Все это мелочи по сравнению с тем фактом, что мы можем встречать зрителей в стенах нашего театра и работать в таком высоком темпе. Это, в свою очередь, положительно сказывается на артистах и разнообразии нашей афиши», - поделился директор театра «Астана Балет» Александр Совостьянов.

К слову, в марте столичных зрителей ожидает еще больше мероприятий, приуроченных к предстоящим праздникам: «Гала звезд балета» к Международному женскому дню, «Вечер национального балета» в преддверии праздника Наурыз, а также возвращение на сцену таких спектаклей, как «Вальпургиева ночь» и «GAIA».