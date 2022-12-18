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Что пообещал сельчанам новый аким СКО

18 Декабря 2022, 07:31
Что пообещал сельчанам новый аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров продолжает поездки по районам. Недавно он заявил, что до конца года посетит все 13 районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главу региона, занявшего пост 1 декабря, не оставили праздничные выходные. В субботу, 17-го декабря, он поехал в Кызылжарский и Есильский районы. О результатах Айдарбек Сапаров коротко рассказал на своей странице в социальной сети.

Он написал, что в Кызылжарском районе побывал на промышленных и социальных объектах, встретился с жителями. По словам акима области, обсуждали наболевшие вопросы. Какие именно – глава региона не уточнил.

«Мы на днях утвердили бюджет области, поддержаны все переходящие и новые проекты в районах. В Кызылжарском районе будет продолжена ремонтная кампания. Водоснабжение будет улучшено в селах Чапаево и Петерфельд. В 2023 году начнется строительство врачебных амбулаторий в селах Якорь и Прибрежное. Обновим сельские клубы в Пеньково и Налобино», - сообщил Айдарбек Сапаров.

По похожему сценарию, судя по сообщению акима области, проходила поездка в Есильский район. Здесь Айдарбек Сапаров сделал акцент на сферах образования, здравоохранения и сельской инфраструктуры.

«В 2023 году завершится капремонт дороги Покровка - Ильинка – Мектеп, сделаем подъезд к селу Бескудук. Проведем ремонт внутрипоселковых дорог в селах Чириковка, Николаевка, Тарангул и Бұлақ. Капитально отремонтируем интернат школы А. Игібаева, врачебные амбулатории в Покровке и Николаевке. В районной больнице установим УЗИ экспертного класса. В районе нужно решить вопрос дефицита медицинских кадров», - проинформировал Айдарбек Сапаров.

В октябре эти же районы, тоже в один день, посещал предыдущий аким области Кумар Аксакалов. В Кызылжарском он успел открыть новую птицефабрику, жителям села Покровка Есильского района тоже обещал амбулаторию и дороги. После его визита сельчане оставляли комментарии в соцсетях, подробно рассказывали о проблемах населенных пунктов.

Фото со страницы акима области в Facebook


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