Что поможет снизить стоимость авиабилетов, рассказал Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал, как государство намерено снизить стоимость авиабилетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас стоимость авиабилетов в основном формируется на основе рыночного и динамического механизма ценообразования (конкуренция, спрос, сезонность, праздничные и выходные дни). Государство равноудаленно от прямого регулирования и лишь создает конкурентоспособные условия для авиакомпаний. Только благодаря конкуренции мы снизим стоимость авиабилетов», - заявил Бейбут Атамкулов.

Он подчеркнул, что государство в свою очередь должно контролировать и осуществлять должный надзор за рынком.

«Поэтому для решения данной проблемы министерством принимается ряд мер. Первое. С 2012 года сняты все ограничения на выполнение регулярных пассажирских рейсов казахстанскими авиакомпаниями по внутренним маршрутам. На 3-х наиболее популярных маршрутах полеты осуществляют по 4 авиаперевозчика с различными тарифными предложениями», - отметил глава ведомства.

По его словам, эта мера повлияла на снижение стоимости авиабилетов.

«К примеру, если в 2012 году средняя стоимость билета по маршруту Нур-Султан-Алматы составляла в перерасчете на курс доллара США – $85, то в 2019 году билеты в среднем стоят – $60. Второе. В мае т.г. запущен первый национальный лоукостер Fly Arystan, цены на билеты которого в 2 раза ниже, чем у «Эйр Астаны». На сегодня уже продано свыше 470 тысяч билетов, стоимость 60% билетов ниже 10 тысяч тенге», - отметил Б. Атамкулов.