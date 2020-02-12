Что получают волонтеры за работу, рассказала известный доброволец Гульмира Сражова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член волонтерского клуба «Дар» Гульмира Сражова, которая много лет помогает людям, поделилась своим мнением о волонтерской деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Условно волонтеров можно подразделить на три эшелона. Третий – самый простой, где нет необходимости в конкретных профессиональных знаниях и навыках. Второй эшелон – это уже конкретные специалисты, юристы, врачи, которые могут дать конкретную консультацию. Наконец, венчают условную пирамиду люди первого эшелона – они могут организовать волонтерскую деятельность. Это координаторы, организаторы, которые пишут конкретные проекты и знают, что нужно для их реализации. Эти люди даже в отсутствие денег могут организовать большое мероприятие с участием многих людей. Они могут дать объективную оценку волонтерской работе», - сказала Гульмира Сражова перед запуском республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz в Нур-Султане.

При этом очень важным Гульмира считает именно социальное волонтерство.

«Я считаю, что в конкретных сферах результат волонтерской деятельности сразу разглядеть сложно. К примеру, в сфере экологии, чтобы дождаться пока вырастет посаженное волонтером дерево - уйдет много времени. А в социальном волонтерстве результат налицо. Оказал кому-то помощь – и сию же минуту можешь услышать человеческое «спасибо»», - отметила волонтер.

По мнению женщины, волонтером быть несложно, если тебе нравится помогать людям. Что касается вопроса оплаты, Г. Сражова считает наивысшей наградой людскую благодарность.

«Говоря об оплате волонтерской работы, слово «бесплатно» все-таки не совсем подходит. Ведь люди благодарны волонтерам. Волонтеры отдают определенное количество энергии своему делу, но при этом получают гораздо больше энергии, когда действительно удается кому-то помочь. Кроме того, нельзя обойти стороной и получаемый опыт. К примеру, помогая инвалиду, волонтер получает жизненный урок – ребята начинают бережливее относиться к собственному здоровью. Ведь зачастую здоровье не ценится, а видя, какие физические трудности испытывает человек с инвалидностью, волонтер поневоле задумывается. Волонтер начинает проявлять больше заботы по отношению к своим родным», - заключила она.



