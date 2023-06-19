Что показала проверка плодоовощной продукции на нитраты – Минздрав РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как известно, в летний период, в связи с появлением на рынке большого количества овощей и фруктов нового урожая, возникают определенные риски отравления людей нитратами. Нитраты не являются ядами в обычном смысле слова, но они широко применяются аграриями с целью увеличить урожайность культур, а также ускорить их созревание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поэтому, с наступлением летнего сезона, санитарно-эпидемиологические службы Казахстана проводят систематический контроль за содержанием нитратов в овощах, фруктах и бахчевых. О том, какие результаты дали проведенные проверки, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Нуркан Садвакасов.

«В первые же дни лета наши территориальные департаменты провели акции ««Безопасность пищевой продукции», «Выбираем овощи и фрукты без нитратов». Эта работа проводилась, совместно с филиалами РГП «Национальный центр экспертизы, в целях информирования населения и повышения потребительской грамотности, на территориях объектов торговли. За период с 1 по 10 июня взято 6 436 проб плодоовощной продукции, в том числе: овощи 4 477; фрукты – 1801; бахчевые – 158. Не отвечали требованиям технических регламентов по содержанию нитратов 169 пробы – 2,6%. Несоответствующая продукция выявлена в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской областях, области Жетісу и городах Астана, Шымкент», – сказал Н.Садвакасов.

По его словам, из 20 несоответствующих проб бахчевых культур 6 пробы было взято из казахстанской продукции, из стран Евразийского экономического союза – 1 проба, из третьих стран – 13 проб. При этом, в дынях содержание нитратов превышало допустимый уровень в 1,3-4 раза, в арбузах в 1,1-4,6 раз. В таких овощах, как лук, картофель, помидоры, огурцы превышение было в 1,1-2,6 раза. Примерно такие же уровни содержания нитратов отмечаются во фруктах – превышение в 1,1-2,7 раза. Это черешня, слива, абрикос, персик, яблоки и другие фрукты.

Как сообщил председатель Комитета, повышенное содержание нитратов установлено в продукции из разных регионов. Так, в Акмолинской области превышение нитратов было выявлено в 15 пробах лука репчатого, в 8 пробах картофеля, в помидорах и капусте – по 5 проб, моркови и чесноке – по 3 пробы, абрикосах – 4 пробы, яблоках и винограде – по 3 пробы. Превышение допустимого уровня нитратов обнаружено также в арбузах, мандаринах, апельсинах и другой продукции. В Алматинской области – в 4 пробах абрикосов, 2 пробах слив, в винограде, черешне, арбузах дынях. В Атырауской области по содержанию нитратов не отвечали требованиям арбузы и дыни. В Жамбылской области превышение допустимого уровня нитратов обнаружено в 49 пробах арбузов и дынь, в луке, абрикосах. В Карагандинской, Костанайской областях превышение выявлено в абрикосах, сливе, баклажанах, черешне, персиках, бананах, огурцах, луке, яблоках. В Кызылординской области нитраты в повышенном количестве обнаружены в 7 пробах лука, 6 пробах арбузов, в дыне, сливе, абрикосах. В Туркестанской области превышение допустимого уровня нитратов выявлено в картофеле, луке, арбузе, дынях, абрикосах. В области Жетысу превышение установлено в картофеле, сливах, огурцах, абрикосах, яблоках, апельсинах, в черешне, персиках арбузов.

«В Астане несоответствие по содержанию нитратов выявлено в дынях – 2 пробы, и арбузах. В Шымкенте превышение отмечено в 19 пробах лука, 3 пробах картофеля, в 3 пробах арбузов, в 2 пробах дынь и в помидорах.

Из общего количества процент несоответствующей пищевой продукции составил: отечественного производства 43,7%, производства государств-членов ЕАЭС – 1,2% и производства третьих стран – 55,1%. Информация о несоответствующей продукции доведена до сведения всех реализаторов для принятия мер. Работа в данном направлении продолжается», – сказал председатель Комитета.