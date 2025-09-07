Что показал тест сети 10G в Астане

Как сообщается, проверка подтвердила высокую скорость и устойчивость подключения.

При использовании оптоволоконного подключения специалисты зафиксировали 9500 Мбит/с на скачивание и 9400 Мбит/с на загрузку. Измерения проводили через сервис Speedtest. В ходе практического теста приложение объемом 11 гигабайт из Steam загрузилось всего за 30 секунд. Сеть показала высокую устойчивость и при многопоточном скачивании.

— На данном этапе специалисты не выявили значительных технических или организационных проблем. Вместе с тем, для полноценного функционирования 10G требуется соответствующая инфраструктура — оптические кабели и оборудование, поддерживающее передачу данных на столь высоких скоростях, — сообщили в ответе на запрос Kazinform.

В акимате отметили, что не все современные устройства готовы работать в этой сети, а операторам связи предстоит модернизировать часть оборудования.

Сейчас внедрение технологии находится на стадии пилота, который может продолжаться несколько месяцев. По его итогам определят сроки и последовательность расширения зоны тестирования.

Районы Астаны, крупные объекты и бизнес-центры планируют подключать поэтапно с участием ведущих операторов связи. В акимате также сообщили, что рассматривают возможность запуска дополнительных пилотных проектов с другими технологическими партнерами.

