Что показал соцопрос о состоянии коррупции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области утверждают, что регион второй год подряд удерживает лидирующие позиции по непринятию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, основание для такого утверждения дают результаты социологического опроса «Мониторинг состояния коррупции в Казахстане», который проводит общественный фонд «Transparency Kazakhstan». Участвовали в нем около 700 респондентов на уровне области, города и районных центров. Изучено 568 обращений, поступивших на портал «Открытый диалог».

Руководитель проектного офиса «Қызылжар – адалдық алаңы» Екатерина Старостина сообщила, что область вошла в группу с результатом ниже среднего показателя по частоте коррупционных взаимодействий.

Половина опрошенных предпринимателей Петропавловска, Аккаинского района считает, что коррупция не имеет широкого распространения, но использование коррупционных схем при получении госуслуг позволяет проще и быстрее решить вопрос в госорганах. В Жамбылском районе такого мнения придерживаются 80% опрошенных. Мнения, что коррупция стала необходимой частью жизни, без которой нельзя решить ни один вопрос в госорганах, придерживаются 7% респондентов.

«Согласно результатам исследования, чаще всего при получении госуслуг инициатором неформального решения, по мнению почти 58% опрошенного населения, выступают сами люди, 23% назвали посредников и лишь 18% - работников того или иного ведомства», - отметила Е. Старостина.

В группе респондентов, имеющих коррупционный опыт, и среди тех, кто отрицает его наличие, самым распространенным способом действий работника ведомства с целью получения неформального платежа является намеренное затягивание решения вопроса. Сделать все быстро и без осложнений – основная причина, по которой люди решаются дать «вознаграждение».

Е. Старостина добавила, что результаты опроса доведут до всех госорганов для принятия превентивных мер.